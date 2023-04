Les photos très sexy d’Océane El Himer plaisent à ses fans. Elle poste plusieurs photos sur Instagram avec des tenues sublimes où l’on voit certaines parties de son corps.

Lors de ses dernières vacances, elle a enfin eu l’occasion de profiter du soleil en se mettant en maillot de bain. Elle s’est sentie incroyablement détendue et heureuse tout en profitant de la chaleur. Elle a finalement décidé de partager cette expérience avec ses followers sur Instagram en téléchargeant une photo d’elle-même en train de se prélasser au bord de la piscine. Depuis lors, sa photo a attiré l’attention de nombreux utilisateurs d’Instagram, qui ont laissé des commentaires élogieux sur son apparence et la beauté de l’endroit.

Le retour des internautes sur les photos d’Océane El Himer

La candidate est très active sur les réseaux sociaux. Quand elle n’est pas en tournage d’émissions de télé-réalité, elle travaille sur sa carrière d’influenceuse et de mannequin, puis elle poste les résultats de ses shootings photos sur Instagram.

Certains internautes n’ont pas hésité à la rabaisser dans les commentaires à propos de son corps jugé mince et athlétique, et de nombreuses critiques ont été émises :

« Il ne reste que les fesses et les seins… »; « Elle est trop maigre, c’est grave pour sa santé, il faut qu’elle se ressaisisse » ; « Elle est malade ? » ; « Trop maigre, beurk, aucun intérêt » ; « Il faut manger ma belle » ; « Tu es tellement mince, Océane » ; « Ça frôle l’anorexie » ; « C’est un os, ça fait peur », Ce n’est vraiment pas beau » ; « Flippant »

Océane El Himer ne se laisse pas faire par ses fans. Elle a publié une nouvelle photo d’elle où elle était super belle, bien bronzée et cette fois-ci, il y a eu beaucoup de commentaires positifs :

« Tu es juste tellement trop jolie, tellement magnifique, tellement trop belle… Océane !!!! » ; « Mais quelle beauté Océane ! » ; « Désolé de le dire, t’es trop bonne. » ; « Trop belle Océane avec tes abdos en béton. » ; « Trop belle et magnifique… De la beauté et du charme. » ; « La plus belle comme toujours. »

La candidate de la téléréalité : Océane El Himer

Océane El Himer est une personnalité de la télé-réalité française, un modèle et une influenceuse. Elle est née le 29 août 1992 à Marseille, en France. Elle est surtout connue pour avoir participé à l’émission de télé-réalité française « Les Marseillais » sur la chaîne W9. Les téléspectateurs ont apprécié son caractère bien trempé et son franc-parler. Avec sa sœur jumelle, Marine, elles ont acquis une grande popularité sur les plateformes de médias sociaux tels qu’Instagram, où elles partagent leur vie quotidienne, leurs voyages et du contenu lié à la mode. Les fans de la télé-réalité ont immédiatement accroché avec leur personnalité pétillante et leur sens de l’humour.

Océane a également travaillé comme mannequin pour diverses marques. Grâce à sa beauté naturelle et son charisme, elle a rapidement séduit les grandes marques de mode. Elle a collaboré avec plusieurs entreprises de beauté et de mode, leur apportant son style unique. En plus de son travail à la télévision et dans le mannequinat, elle a lancé sa propre ligne de vêtements appelée « O El Himer ». Les fans apprécient son sens du style et attendent avec impatience chaque nouvelle collection.

Océane El Himer est très active sur Instagram. Son compte Instagram compte plus de 3,3 millions de followers. Elle partage régulièrement des photos et des vidéos de sa vie quotidienne, de ses voyages, de ses séances de photos, ainsi que du contenu lié à la mode et à la beauté. Elle utilise également Instagram pour promouvoir sa marque de vêtements « O El Himer » et pour collaborer avec d’autres marques et entreprises. Les followers sont toujours impatients de voir les nouvelles publications d’Océane et de découvrir les coulisses de sa vie de célébrité.