Victoria Mehault est une personnalité française de la téléréalité, connue pour sa participation dans Les Marseillais aux Caraïbes. Depuis, elle est devenue une candidate emblématique de la franchise, apparaissant dans Les Marseillais vs le reste du Monde et Les Apprentis Aventuriers. Sa personnalité forte et son franc-parler sont célèbres, ainsi que ses histoires d’amour tumultueuses et ses positions dans les conflits surgissant dans la communauté de la téléréalité. Elle explique qu’en voulant rendre son ex jaloux, elle est allée faire Les Marseillais.

Pourquoi Victoria Mehault a-t-elle choisi la téléréalité ?

Victoria Mehault a révélé une motivation surprenante pour participer à la téléréalité. Après avoir été trompée par son ex, elle était dégoûtée et avait perdu 10 kilos. Elle a posté deux photos en maillot de bain sur Instagram, et c’est ainsi qu’on lui a proposé de passer un casting pour Les Marseillais. Elle a accepté, espérant que son ex regretterait sa trahison en la voyant à la télévision. C’était clairement pour le rendre jaloux.

Victoria Mehault ne s’attendait pas à être sélectionnée, mais elle a réussi le casting par téléphone et en personne.

Elle a déclaré :

« J’ai passé le casting. Je ne pensais vraiment pas être sélectionnée. Finalement, j’ai passé un casting téléphonique et un physique. Ensuite, on m’a dit ‘Ok meuf, tu pars !’ »

Elle est ensuite partie au Mexique pour participer à une saison des Marseillais.

Lorsqu’elle a débuté dans Les Marseillais aux Caraïbes, Victoria a rapidement été attirée par Paga. Ils ont commencé une relation amoureuse, mais cela n’a pas duré longtemps. La jeune femme a ensuite commencé une relation avec Illan, mais cela n’a pas fonctionné non plus. Elle a jugé qu’il allait trop vite dans leur relation et a préféré y mettre fin.

Lorsqu’elle est apparue dans Les Marseillais vs le reste du Monde 6, Victoria est tombée sous le charme de Bastos. Mais leur mode de vie différent a été un obstacle insurmontable pour leur relation. Ils ont fini par rompre, comme Victoria en a l’habitude.

Depuis, elle est devenue une candidate emblématique de la famille des Marseillais. Bien qu’elle ait parfois eu du mal à trouver sa place, ses camarades l’ont soutenue lors du dernier Cross.

Victoria Mehault en perte de confiance à cause de W9

Photo Instagram de “W9 Officiel” qui montre Nicolo et Victoria Mehault

C’est avec son ex-compagnon Nicolo Ferrari qu’elle a décidé de participer à la sixième saison des Apprentis Aventuriers, une émission de télé-réalité de W9.

Le 13 février 2023, les téléspectateurs pourront découvrir la nouvelle édition des Apprentis Aventuriers sur W9. Toutefois, la photo promotionnelle choisie pour annoncer la nouvelle saison a surpris Victoria Mehault. En effet, elle a exprimé son désarroi sur les réseaux sociaux en découvrant une photo où elle louche.

Elle avoue :

“Je dois déjà poster une photo avec mon ex pour la promo du programme. Je n’aime pas ce moment, mais bon, je me dis ‘allez Vivi c’est le job’.”

Elle déclare :

Victoria Mehault a clairement exprimé sa déception, affirmant qu’il y avait une volonté de lui nuire personnellement.

“Il y a quelqu’un là-bas, j’ai dû lui faire quelque chose de mal, j’ai dû lui faire du tort, il doit avoir une rancœur.”

Photo Instagram de Victoria Mehault en 2023

Elle a ajouté qu’elle avait perdu confiance en elle et sa dignité, mais qu’elle allait quand même se battre pour sa survie dans cette nouvelle saison.

W9 a répondu en tentant de la rassurer, mais Victoria Mehault reste convaincue qu’il y a une personne chez W9 qui lui en veut personnellement.

Depuis sa participation aux Marseillais aux Caraïbes, Victoria Mehault a acquis une grande popularité auprès des téléspectateurs. Elle est appréciée pour son franc-parler et sa personnalité forte. Cependant, elle a également été critiquée pour son comportement à plusieurs reprises, notamment pour ses prises de position controversées sur les réseaux sociaux.