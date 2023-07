Bien que Michael Phelps ait pris sa retraite il y a sept ans, son héritage continue de dominer la natation. Mais samedi, le dernier record du monde restant de Phelps a été pulvérisé Leon Marchand, aux Championnats du monde d’aquatics à Fukoka, au Japon.

Alors que le Français terminait le 400 mètres quatre nages en 4:02.50, enlevant ainsi 1,34 seconde du précédent record de Phelps.

“Ça a été fou, l’une des choses les plus difficiles que j’ai faites. C’était incroyable de le faire ici et le temps est dingue”

A déclaré Marchand par la suite, selon le site officiel des Jeux olympiques. “Le meilleur est à venir.”

Leon Marchand n’avait que six ans lorsque Phelps avait établi le précédent record du monde dans cette discipline, aux Jeux olympiques de Beijing en 2008, et c’est le légendaire nageur américain qui lui avait remis la médaille d’or par la suite.

Phelps lui-même avait détenu le record du monde pendant près de 21 ans, établissant une série de temps de plus en plus rapides pendant son règne en tant que nageur le plus dominant au monde.

“C’est excellent, je m’entraîne tous les jours pour ça”, a ajouté Marchand. “Je suis deux secondes plus rapide que mon précédent record, j’ai battu le record du monde, c’est incroyable… Je ne sais pas quoi dire, je suis tellement heureux.” Le jeune de 21 ans était en dessous du rythme du record du monde de Phelps pendant toute la durée de sa course, finissant finalement avec plus de quatre secondes d’avance sur Carson Foster des États-Unis à la deuxième place et près de sept secondes d’avance sur Seto Daiya du Japon à la troisième place, en remportant ainsi sa troisième médaille d’or aux championnats du monde.

Pendant ce temps, l’Australienne Ariarne Titmus a établi un record du monde dans le 400 mètres nage libre féminin avec un temps de 3:55.38, si éblouissant qu’elle a devancé Katie Ledecky à la deuxième place.

Leon Marchand : L’avenir de la natation française

Leon Marchand, âgé de 21 ans et entraîné par Bob Bowman, a accompli un exploit remarquable aux Championnats du Monde d’Aquatics à Fukoka, au Japon. Il a battu le dernier record du monde de Michael Phelps dans les 400 mètres quatre nages, terminant en 4:02.50, soit 1,34 seconde de mieux que la marque précédente de Phelps.

Marchand, considéré comme une future superstar locale pour les Jeux olympiques de Paris, est également le favori dans le 200 mètres quatre nages. Il a exprimé sa confiance à gérer la pression et vise à s’améliorer davantage avant les Jeux.

Championnats du monde aquatiques 2023 : Leon Marchand détruit le record du monde du 400 quatre nages de Michael Phelps pour s’emparer de l’or

Lors de la même épreuve, il a devancé de 4,06 secondes Carson Foster des États-Unis, remportant la médaille d’argent, tandis que le Japonais Daiya Seto a décroché le bronze, arrivant à près de sept secondes derrière Marchand.

Le premier jour des championnats a vu trois records du monde être battus. La nageuse australienne Ariarne Titmus a établi un record dans le 400 mètres nage libre féminin, terminant avec plus de trois secondes d’avance sur Katie Ledecky. L’Australie a également décroché le record du relais 4×100 mètres nage libre féminin.

Dans d’autres épreuves, Sam Short de l’Australie a détrôné son compatriote Elijah Winnington dans le 400 mètres nage libre masculin, tandis que l’Australie a remporté l’or dans le relais 4×100 mètres nage libre masculin, l’Italie et les États-Unis décrochant respectivement l’argent et le bronze. L’équipe masculine britannique, considérée comme favorite, n’a pas participé en raison d’une disqualification.