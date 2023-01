Un scandale s’est abattu sur son nom, et maintenant… Vendredi 21 janvier, Gilles Beyer, L’entraîneur légendaire de patinage artistique est mort , à l’âge de 66 ans, des suites d’une longue maladie. Une ancienne élève, Sarah Abitbol, a récemment fait une déclaration l’accusant de viol, ce qui a provoqué une vague de réactions.

Nous allons vous raconter l’histoire de Sarah Abitbol et de son violeur présumé.

Un homme dont la réputation a été ternie par les allégations d’agression sexuelle et de viol formulées par son ancienne élève et désormais championne, Sarah Abitbol, lorsqu’elle avait 15 ans. Les allégations d’Abitbol ont été rendues publiques en janvier 2020, lorsqu’elle a publié son deuxième livre. La Fédération française des sports de glace a été accusée de couvrir les allégations d’agression contre Gilles Beyer, y compris les allégations d’Hélène Godard, qui dit qu’il l’a violée quand elle avait 12 ans, et de nombreuses autres femmes.

Gilles Beyer est décédé

Gilles Beyer, été ancien champion national français et ancien entraîneur de patinage artistique. Il a participé à six championnats de l’UIP et a remporté le titre national français en 1978. Il est accusé d’avoir abusé sexuellement d’élèves mineurs.

Sarah Abitbol raconte comment elle a prétendument été victime d’abus sexuels de la part de son entraîneur à 15 ans dans l’émission « Ça commence aujourd’hui ».

Le décès de Gilles Beyer, ancien entraîneur de la patineuse artistique Sarah Abitbol, le 20 janvier, a laissé ses victimes présumées « sous le choc ». Son procès pour viols et agressions sexuelles sur mineurs devait s’ouvrir dans les prochains mois. Nos amis de l’Obs et du Parisien ont appris la triste nouvelle, et son ancienne compagne l’a vérifié en disant qu’il était malade depuis très longtemps.

Une longue chute pour l’entraîneur, qui l’avait qualifiée de « mensonge » et de « manipulatrice » et qui avait accueilli Didier Gailhaguet, le patron de la fédération, dans sa suite avant que la ministre Roxana Maracineau ne le licencie pour son implication présumée. Si les circonstances entourant l’ancienne patineuse artistique sont désormais interdites par la loi, le type aurait dû être jugé pour les six femmes qu’il aurait harcelées et agressées sexuellement (dont trois mineures).

La réaction émotionnelle de Sarah Abitbol à la mort de son violeur présumé, Gilles Beyer.

Sarah Abitbol parle des violences sexuelles dans le sport dans l’émission « Je t’aime etc » S03.

Sarah Abitbol est une patineuse artistique française qui a connu le succès au plus haut niveau de ce sport. Elle a été quatre fois championne de France et a représenté la France aux Jeux olympiques d’hiver, aux championnats du monde et aux championnats européens. Elle a également été deux fois médaillée de bronze aux championnats du monde et détient le record du meilleur score obtenu par une patineuse en compétition internationale. Les réalisations de Sarah Abitbol ont fait d’elle l’une des patineuses artistiques les plus performantes de tous les temps.

Elle déplore le fait que des informations sérieuses ne seront pas évaluées. « Cela m’a vraiment prise par surprise. La jeune maman a dit à L’Obs qu’elle aurait souhaité qu’il y ait un procès car il est parti avant d’être jugé. C’est fou qu’il meure une semaine avant ma présentation, dans laquelle je vais évoquer sa mort à travers la libération de ma parole, ma renaissance et mon retour sur la glace. Parce que c’est ce que Dieu a voulu », a-t-elle réagi, attristée par ce départ mais gardant son sang-froid.

« Dieu l’a décidé ainsi »

Les Scandales dans l’industrie du sport féminin français

L’emballement médiatique suscité par le scandale a conduit à la nomination de Nathalie Péchalat à la tête de la fédération des sports de glace, en remplacement de Didier Gailhaguet. Mais ce n’est pas tout : en février 2022, Fiona Ferro, une joueuse de tennis de 25 ans, a porté plainte avec succès contre Pierre Bouteyre, qui, selon elle, l’avait violée et agressée sexuellement lorsqu’elle avait entre 15 et 18 ans. L’acte d’accusation contre lui a été rendu en août, et il n’a pas encore été jugé./