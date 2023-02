Ce jeudi 16 février, l’entreprise de transformation laitière Lactalis a été mise en examen pour tromperie aggravée, blessures involontaires et inéxecution des mesures de rappel et elle risquerait de recevoir une amende de plusieurs millions d’euros.

Qu’a fait Lactalis pour potentiellement s’attirer de telles sanctions?

Beaucoup de gens s’en rappellent, le groupe Lactalis avait fait polémique en 2017 à cause de plusieurs produits qu’ils ont commercialisés. Leur produits laitiers contenaient des salmonelloses. Ce sont des intoxicants alimentaires qui peuvent causer des gastro-entérites et d’autres infections très graves. Les jeunes enfants y sont particulièrement vulnérables.

Les autorités sanitaires avaient recensé plus de 30 cas de contamination causés par la consommation des produits de marque Milumel et Picot. Les parents des enfants touchés par cet intoxicant ont collectivement porté plainte, et avec eux ONG Foodwatch avait aussi porté plainte.

L’affaire a pris de l’ampleur, mais pas assez pour que ça dérange l’entreprise Lactalis. Il a fallu une intervention de Bruno le maire, ministre de l’économie et des finances, pour que l’entreprise commence à prêter attention aux problèmes qu’elle a causés. Il les accuse d’irresponsabilité et d’absentéisme. Emmanuel Macron avait aussi dénoncé le géant laitier pendant son séjour en Italie.

C’est à la suite de ces interventions que Lactalis a commencé à essayer de remédier aux dégâts causés. C’est alors plus de 1300 mots de laits infantiles et d’autres produits pour bébés qui sont complètement retirés du marché fin 2017. L’usine de Craon a alors dû arrêter sa chaîne de production et a dû mettre en place un numéro vert pour que les consommateurs en soient informés.

Le porte parole de Lactalis, Michel Navet est alors interviewé au sujet de ce scandale dont le groupe Lactalis est responsable, il renie en bloc toute responsabilité.

Image d’un reportage de la chaîne LCP montrant l’interview du porte-parole du groupe Lactalis

“Jamais, jamais nous avons déclaré quoi que ce soit à l’ encontre des autorités, jamais nous ne le ferons, nous avons travaillé depuis le début en parfaite collaboration avec l’ ensemble des autorités sanitaires et nous continuons à le faire depuis lors.”

Il était malheureusement trop tard pour Lactalis de faire marche arrière et la mise en examen arrivait.

Lactalis va faire face aux conséquences de ses actes

C’est des milliers de parents et des associations qui attendent avec impatience de voir le groupe Lactalis payer pour ce qu’il a fait. Depuis que la mise en examen du géant laitier a été annoncée, plusieurs représentants ont fait part de leurs attentes concernant cette mise en examen.

“Il faut de toute urgence envoyer un signal fort aux industriels. Que ce soit d’abord lactalis, géant laitier mais aussi toutes les autres industrielles qui ont contaminé des enfants sur d’autres affaires. Je pense notamment à Buitoni ou à Ferrero. Ces 3 affaires ont un point commun. C’est justement que ce sont les autorités qui ont dû alerter sur le problème sanitaire alors que ces industries devraient déjà surveiller leur chaînes de production mais aussi prendre les mesures qu’ il fallait pour éviter de commercialiser des produits qui mettent les consommateurs en danger. on espère les amener à revoir cette politique de sécurité sanitaire et à la fin de l’impunité espérons le.” -Ingrid Kragl porte-parole de l’ONG Foodwatch sur Europe 1

“c’est extrêmement important pour nous que ça avance, qu’ il y ait un procès rapidement pour que les responsables puissent être condamnés.” Quentin Guillemain, président de l’association pour la santé des enfants

C’est au juge de décider de la suite de la mise en examen du groupe Lactalis. Les parents des enfants victimes des produits de l’entreprise laitière espèrent mettre fin à l’impunité du groupe Lactalis, qui a une réputation d’être une entreprise dangereuse pour les consommateurs.