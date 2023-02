La star de téléréalité Milla Jasmine, connue spécialement grâce à ses participations dans des émissions comme “Marseillais vs le reste du monde” ou encore “Les Princes de l’amour”. Dans les “Princes de l’amour” son couple avec Mujdat était au centre de l’attention. Pourtant elle n’est plus avec Mujdat, elle s’est récemment mariée avec Lorenzo, sur qui elle ne veut pas dévoiler grand chose et qui serait le père de cet enfant.

Suite à cette réunion, Milla annonce être enceinte et peu de temps après, Milla accouché d’un nouveau né, dont le prénom fait polémique, à juste titre ou pas, ça dépend du point de vue de chacun.

Milla Jasmine a eu recours à une mère porteuse?

Beaucoup de rumeurs ont circulé, accusant Milla Jasmine d’avoir eu recours à une mère porteuse, et la plupart des gens croyaient à cette rumeur. De plus, Milla a annoncé avoir été victime d’une fausse couche quelques mois plutôt, c’est pourquoi on pense qu’elle a tardé à révéler le fait qu’elle était enceinte. En tout cas, ces rumeurs ont été vite clarifiées et refusées, lorsque Milla a posté sur son compte Instagram une story ou elle montre des traces sur son ventre.

Milla réponds aux critiques sur le prénom de son fils

La raison pour laquelle il y a eu cette polémique est le prénom de son fils, qu’elle a appelé Manny Mekky B. Oui, la polémique vient du fait que le prénom Manny fait penser au mammouth dans “L’Âge de Glace”. Les internautes ont réagit et dit ce qu’ils en pensaient.

« Désolé mais pour moi j’entends un paresseux dire ‘MANYYYYY’ Et j’ai l’image d’un mammouth »

« On dirait le mammouth dans l’âge de glace, réfléchissez avant de donner un prénom !! »

Critiques auxquelles Milla Jasmine réponds

« après que ça plaise ou ça plaise pas, j’en ai rien à faire, c’est le prénom de mon fils ! » Milla Jasmine

Milla est heureuse d’avoir eu un enfant, ses amies lui rendent visite

Milla décrit sa joie et son bonheur dans son post Instagram

« Bienvenue au monde mon fils Manny, Mekky B, après 9 mois d’attente, et 48h à l’hôpital, tu es enfin là, ma merveille. Je n’ai jamais autant attendu et désiré ta présence. C’est comme si avant toi rien n’avait été important. Que Dieu puisse t’accompagner tout au long de ta vie. Je te promets de t’aimer toute ma vie et bien plus encore, mais surtout de te protéger. Je t’aime mon fils ».

Mis à part les critiques dirigées vers le prénom du fils de Milla Jasmine, il est beau de la voir heureuse d’avoir eu un enfant, ses amies Manon Tanti et Laura Lempika, partagent la même joie, spécialement Laura, qui elle est aussi maman depuis peu.

« Il est tellement mignon. Une toute petite crevette. J’ai eu la chance de le porter, de le bercer mon doudou. J’ai envie de le voir tout le temps. Dès qu’elle rentre à la maison, on passera tout le temps, on lui fera à manger et tout » Laura Lempika

Manon fait sentir la joie qu’elle éprouve pour son amie

« On est à l’hôpital, je suis trop contente. Est-ce qu’il ne va pas y avoir une petite larme qui va couler ? » Manon Tanti

C’est un événement heureux qui a eu lieu, la naissance d’un enfant, malgré ces polémiques qui entourent le fils de Milla Jasmine.