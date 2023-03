L’ancienne star de téléréalité a retrouvé la joie de l’amour depuis qu’elle s’est mariée avec son compagnon Lorenzo. Et cette fois-ci, Milla décide de l’accompagner dans sa pratique religieuse. L’entrepreneur marseillais serait apparemment musulman et Milla Jasmine aurait décidé de l’accompagner dans sa pratique cette année aussi, puisqu’elle s’est convertie à l’Islam tout comme Marine El Himer. Cependant, la femme de Lorenzo a reçu beaucoup de critiques à propos de sa pratique, et elle a décidé d’y répondre.

Milla Jasmine musulmane ?

Suite à la naissance de son premier fils, Manny Mekky, Milla a fait parler d’elle pour une toute autre raison. En effet, la jeune femme a décidé d’accompagner son mari dans le jeûne du mois sacré du Ramadan, comme l’année dernière.

Mais l’ancienne star de téléréalité n’a pas jugé nécessaire de changer son style de vie pour refléter l’attitude demandée par sa religion, comme elle l’avait fait savoir l’année dernière.

“En revanche, ce n’est pas parce que je fais le Ramadan que je ne me mettrai plus jamais en maillot de ma vie ou que je vais devoir arrêter mes partenariats avec certaines marques pendant ce mois. Je vous demande d’être indulgents car, au final, seul Dieu peut me juger.”

Concrètement, Milla peut mettre des maillots de bain, elle ne doit juste pas s’afficher en ligne ou avec d’autres hommes que son mari. Quant aux partenariats, la religion musulmane n’interdit pas ce genre de pratique tant que le produit mis en avant n’est pas illicite.

Milla Jasmine aura probablement besoin de quelque temps pour s’adapter à ce nouveau style de vie, donc comme elle le dit, il faudra être un petit peu indulgent avec elle.

Mis à part cette polémique, c’est une autre affaire qui fait du bruit dont Milla Jasmine est le centre. En effet, une internaute lui a dit qu’elle ferait mieux de ne pas trop afficher sa pratique religieuse. La nouvelle maman décide alors de répondre à ce message.

“Pour commencer je ne montre pas tout le temps. Je vous montre même très peu de ma foi. Pour plein de raisons qui me sont propres mais ma religion fait aussi partie de mon quotidien. Et je cherche à rien prouver simplement vous le partager. Et si moi Milla de Miami j’arrive à vous faire poser des questions ou vous faire des rappels ba subhanallah.”

En effet, l’ostentation n’est pas un sujet à prendre à la légère en Islam. Mais peut-être que Milla Jasmine cherche seulement à être une influence positive pour ses fans. Dans tous les cas, il faut arriver à trouver un juste milieu.

Manny Mekky, l’enfant de Milla Jasmine serait-il trop grand ?

Une autre polémique qui tourne autour de la jeune femme concerne l’âge de son fils. En effet, beaucoup d’internautes disent que Manny Mekky est beaucoup trop grand pour son âge et que, par conséquent, l’ancienne star de téléréalité aurait menti sur sa grossesse.

#millajasmine

Donc ce bébé et sensé avoir 1mois et 2 semaines mes svp comment pouvez vous être aussi naïf 😳😬

il a les molet d'un bébé de 4 5 mois wwssssshhh les pied pareille #millajasmine pic.twitter.com/N4jXjR1I6n — ash.llii (@nourimen10) March 21, 2023

EEt la femme ultra-présente sur les réseaux ne manque pas de répondre encore une fois. La jeune maman a répondu en défendant son bébé en disant :

“À 4 mois, j’espère qu’il sera encore plus grand inchaallah. Eh oui, j’ai un grand et gros bébé, je l’ai déjà dit, et moi je suis petite donc ça se voit encore plus. Il est né et faisait déjà 53 cm, mashaallah.”

La nouvelle maman a défendu son nouveau-né en disant qu’elle s’attendait à ce qu’il devienne un être humain sain et de taille normale, et qu’il était né à 53 cm malgré son apparente plus grande taille due au fait qu’elle est elle-même assez petite. De notre côté, nous espérons que le bébé grandira en bonne santé et que nous le verrons prospérer à l’avenir.