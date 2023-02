Michèle Laroque supprime Pierre Palmade d’instagram et de sa vie

La descente aux enfers de Pierre Palmade continue de faire du bruit. Si le fameux comédien a reçu un sursis, il est quand même surveillé de très près. Depuis qu’il a été confié au service d’addictologie de l’hôpital situé à Villejuif, tout le monde espère qu’il va enfin guérir de ses problèmes de toxicomanie. En tout cas, ses anciennes collègues n’en peuvent plus de ses habitudes illégales.

Pierre Palmade abandonné par les siens

Pierre Palmade est connu pour être l’acolyte de Michèle Laroque. Comédienne avec laquelle ils ont joué “Ils s’aiment” et “Ils se sont aimés” et enfin “Ils s’aimaient depuis 20 ans” dans laquelle Muriel Robin les a rejoints.

Malheureusement, Pierre Palmade n’arrivait pas à laisser sa dépendance à l’alcool et à la cocaïne en dehors de ses pièces, chose que Michelle Laroque a bien remarqué.

“Quand Pierre arrivait sur scène, je voyais très vite dans quel état il était. Je pleurais parfois avant que le rideau s’ouvre tellement je comprenais qu’il était ailleurs. Mais il disait que tout allait bien…” “Ce n’est pas facile d’être amie avec quelqu’un qui a de lourds bagages, qui se fait du mal. Lorsqu’on aime quelqu’un, on n’aime pas le voir se faire du mal.”

Michèle Laroque n’arrivait pas à supporter la situation de Pierre Palmade, mais cette fois-ci, c’est la goutte qui a fait déborder le vase: Michèle Laroque a supprimé tout ce qui avait un lien avec Pierre Palmade de son compte Instagram.

Pour rappel, Pierre Palmade a causé un accident grave le 10 février 2023, et les victimes étaient un enfant de six ans, un homme, et une femme enceinte qui a perdu son enfant. Muriel Robin, la sœur de Pierre Palmade et sa femme l’ont rapidement rejoint à l’hôpital.

La comédienne avait particulièrement peur d’une chose: de voir que cet accident a été causé par la consommation de drogues, et que Palmade s’était encore fait battre par son addiction.

Selon un journaliste de Paris Match, Muriel Robin s’est effondrée lorsque les analyses toxicologiques sont tombées. Il avait sombré encore une fois dans la drogue.

Le journaliste nous donne le ressenti de Muriel Robin.

“Elle ne peut pas imaginer que son Pierre, l’homme qu’elle a tant défendu, tant aidé, puisse avoir encore fait une connerie. Tant qu’il se faisait du mal à lui-même c’était son problème, là elle lui en veut à vie.”

Pierre Palmade ruiné en 2023

Pierre Palmade parle de ses problèmes d’addiction sur le plateau de TPMP, août 2020

Le comédien de 54 ans est dans de gros problèmes financiers parait-il. en plus de l’amende qu’il risque qui pourrait aller jusqu’à 150.000 euros, Il serait ruiné à cause des fréquentes fêtes auxquelles il participe.

La drogue, l’alcool, le sexe, tout ça n’est pas gratuit, surtout la drogue. Pour remédier à ce problème, Palmade aurait décidé de mettre en vente sa maison en Seine-et-Marne, ce qui devrait pouvoir l’aider à se remettre de cette misère. La maison est en vente depuis septembre dernier, mais elle n’a toujours pas trouvé d’acheteur.

Palmade est en train de creuser sa propre tombe, et chaque jour il semble s’enfoncer un peu plus. Les addictions sont dévastatrices, c’est réel. Mais malheureusement comme l’a fait comprendre Muriel Robin, elles peuvent être dévastatrices non seulement pour la personne qui souffre de l’addiction, mais aussi pour les personnes qui ont le malheur de se trouver autour de ces personnes au mauvais moment.