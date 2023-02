L’humoriste Pierre Palmade, âgé de 54 ans, a été responsable d’un très dangereux accident ce 10 février 2023 aux alentours de 19h près de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne.

L’humoriste, réalisateur et acteur français Pierre Palmade est né le 23 mars 1968 à Bordeaux. Il est connu pour être un humoriste et fait fréquemment des apparitions à la télévision pour des rôles dans des films ou des spectacles. Au théâtre, il a mis en scène de nombreuses pièces avec Michèle Laroque et Muriel Robin, ce qui lui a valu de multiples nominations aux Molières.

Le comédien a vraisemblablement provoqué cet accident qui a impliqué 3 victimes: Un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. Sous l’ordre du procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourlès, Une vingtaine de gendarmes sont allés perquisitionner son domicile à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne où ils ont trouvé de la cocaïne.

Pierre Palmade sous l’emprise de cocaïne?

Pierre Palmade pendant son spectacle “Ils se sont aimés”, août 2020

Ce n’est pas la première fois que l’humoriste a été trouvé sous emprise de stupéfiants par les autorités. En 1995, Pierre Palmade est condamné à une amende de 20000 francs pour usage de stupéfiants.

Ensuite en avril 2019 il est suspecté de la même chose, et c’était bien vrai: L’humoriste a passé la nuit avec un étranger en situation illégale, avec qui il a bu de l’alcool et consommé de la cocaïne. Cet étranger accuse ensuite Pierre Palmade de viol, mais il avoue ensuite avoir menti. Pour le reste le procès a duré longtemps et a fini sur une amende de 1500 euros pour acquisition et usage de stupéfiants.

Concernant la nuit du crime, Pierre Palmade aurait fait la fête pendant 24h dans sa résidence de Dammarie-les-Lys avec quatre autres personnes selon BFM TV. Il aurait consommé des chemsex, qui sont des drogues utilisées lors des rapports sexuels. Le site Drogue Info Services dit que les chemsex sont des produits psychoactifs utilisés dans un cadre sexuel chez certains homosexuels masculins. Sous effet de chemsex et de cocaïne, Pierre Palmade serait allé s’acheter à manger dans un supermarché du coin.

Le pronostic vital de Pierre Palmade était engagé, après quoi il a subi une opération du cœur. Ses jours ne sont plus en danger.

Quant aux autres victimes de l’incident, 2 d’entre eux ont un pronostic vital engagé, l’homme qui conduisait, qui est le beau-frère de la femme enceinte et l’enfant de 6 ans, qui est le fils du conducteur. La femme enceinte n’est plus en danger de mort, mais elle n’est plus enceinte, elle a perdu son enfant lors de l’accident. Un témoin rapporte avoir entendu la femme dire “où est mon enfant?” plusieurs fois après l’accident.

Quelles peines Pierre Palmade risque-t-il?

Pierre Palmade est responsable de cet accident, il a tourné à gauche tout à coup sans raison apparente et a percuté cette voiture qui venait en sens inverse. Une enquête a donc été ouverte à Melun pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de stupéfiants.

Selon le code pénal, une personne ayant commis un homicide involontaire risque 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, mais en cas de circonstance aggravante sur plusieurs personnes, la peine s’élève à 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende.

Le cousin du conducteur se nomme Babacan Yakut, il dit avoir confiance dans le tribunal pour servir la justice. Ce dernier est choqué de ce qui est arrivé à son cousin.

“On est choqués, trop choqués. Depuis trois jours, tout le monde est à l’hôpital. On fait des prières, on attend qu’il se réveille.”

Pierre Palmade est retombé dans ce qu’il appelle “la maladie illégale” il espérait ne plus y retomber, il a tenté des cures, mais Pierre Palmade est toujours “malade”, les conséquences de sa maladie semblent être colossales cette fois-ci. Pour lui et pour les victimes.