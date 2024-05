Matière noire, Wembanyama, astrologie et félicitations du jury

Il n’y a pas un jour sans que Victor Wembanyama ne nous impressionne. À 20 ans, il multiplie les prouesses sur les parquets (Rookie de l’année en NBA) et en dehors. La vidéo qui fait le plus parler les fans de basket ces dernières heures est encore une fois avec notre « Wemby » national.

Cette fois, ce n’est pas un panier, un contre ou une passe décisive hors normes. Mais bien une explication scientifique ! Ça y est, « Wemby », dit l’OVNI, dépasse largement le monde du sport.

Ultra à l’aise devant les médias, le jeune homme de 2m24 a encore une fois impressionné. En anglais, bien sûr, il a donné une définition très précise de ce qu’est la matière noire ! Juste après avoir posté via sa franchise les Spurs une vidéo de remerciements pour sa grandiose saison. En conférence de presse, au planétarium Scobee de San Antonio, Victor Wembanyama était ravi de recevoir cette question originale : « J’adore ce type de questions »… Un journaliste venait de l’écouter parler de matière noire à des enfants au planétarium…

La matière noire très bien définie, à l’improviste, par un très grand (sic) joueur de basket. Bravo à lui ! Rien ne vaut le mélange des genres quand il est aussi habile.@wemby https://t.co/fT7rsQ1Lh2 — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) May 12, 2024

Alors la star du basket français s’est lancée volontiers : « La matière noire est comme une masse qu’on ne peut pas voir, mais nous savons qu’elle est là parce qu’elle a de l’influence et des attractions gravitationnelles. Sa présence dans les galaxies est 5 fois plus élevée que la matière visible. »

Cette réponse a depuis fait le tour du monde via les réseaux sociaux. L’ancien de Nanterre et des Mets de Boulogne-Levallois a même reçu des félicitations . Signées Étienne Klein, directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Rien que ça.

« La matière noire très bien définie, à l’improviste, par un très grand joueur de basket. Bravo à lui ! Rien ne vaut le mélange des genres quand il est aussi habile ». Encore un 20/20 pour Wemby le touche-à-tout, aussi bien sur les terrains qu’en dehors.

Lui aussi rapide pour réagir à cette vidéo, l’astrophysicien Eric Lagadec a quant à lui cherché à placer son livre sur l’astrologie. Pas tous les jours qu’un immense sportif parle de sa passion pour ce thème…

Un journaliste demande à Victor Wembanyama de parler de matière noire…et il répond parfaitement bien.

Bravo Victor !

Je pense qu'il aimerait mon livre, on trouve un moyen de lui faire parvenir ? https://t.co/wjflG5kLNL — Eric Lagadec✨🌍 (@EricLagadec) May 12, 2024

Bref, les bonnes notes et les bons résultats, Wembanyama les collectionne. Plus qu’à ramener une médaille olympique avec les Bleus cet été…