« Les aliens sont parmi nous »

C’est une annonce importante pour l’histoire de l’Humanité. Ça y est, on en est sûr : les aliens sont parmi nous ! C’est en tout cas ce que l’on comprend si l’on suit de près la planète basket depuis un peu plus d’un an. Son arrivée a fait des ravages outre-Atlantique, il a tout terrassé sur son chemin mais c’est pourtant un être pacifique. Et il est français…

Victor Wembanyama, né le 4 janvier 2004 au Chesnay dans les Yvelines, révolutionne le monde du sport. Drafté en première position par les San Antonio Spurs en 2023, il vient de réaliser une saison hors normes pour un jeune homme de 20 ans.

Ce lundi soir, il devrait d’ailleurs recevoir le prix de « Rookie of the year », le meilleur joueur en première année NBA. Et il est aussi en lice pour le titre de meilleur défenseur de l’année, du haut de ses 2m24. Une force de dissuasion massive.

Cette saison, il a totalisé en moyenne : 21,4 points ; 10,6 rebonds ; 3,9 passes décisives ; 1,2 interception et 3,6 contres en 29,7 minutes par match. Des statistiques que lui envient déjà plus de 90% des joueurs de la Ligue américaine…

Si bien que son équipementier lui consacre une toute nouvelle campagne de publicité, en mode « alien ». Avec humour mais justesse, Nike titre : « Est-ce que vous y croyez ? » Avant d’exposer sa palette impressionnante au sein de cette vidéo.

« 551 tirs, 128 trois points, 254 contres, aucun joueur dans l’histoire de la NBA n’a totalisé en moyenne plus de 20 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres, 1 interception et un trois points par match. Je crois que les aliens existent. Et vivent parmi nous. »

Ce logo « alien » devrait d’ailleurs être la nouvelle marque de fabrique de notre « Wemby » national. 20 ans et déjà sa propre ligne chez un équipementier phare, là aussi, ça vous place un homme.