Les fans de la poupée Barbie, qui a fêté son 63e anniversaire cette année, ont eu un aperçu des débuts très attendus de leur jouet préféré sur grand écran cet été dans les salles de cinéma.

Le Nouveau film Barbie 2023 sortira le 19 juillet au cinéma, la poupée la plus aimé des enfants sera remplacer par la stars des films pour enfants et adultes.

En juillet : nouveau film Barbie 2023 au cinéma

Mardi, Warner Bros a publié une deuxième bande-annonce du film Barbie 2023, qui met en scène Margot Robbie, l’actrice de Suicide Squad, dans le rôle de la poupée populaire mais controversée, et Ryan Gosling dans celui de son jouet Ken.

Réalisé par l’actrice et cinéaste de renom Greta Gerwig, le casting étoilé comprend également les stars America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell, Emma Mackey, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Dua Lipa et Helen Mirren, parmi d’autres.

Mardi dernier Warner Bros a également publié des affiches de personnages, offrant plus de détails sur le rôle de certaines des stars. Lipa, par exemple, est une sirène, tandis que la star de Bridgerton, Nicola Coughlan, joue un diplomate. La Barbie de Rae est une présidente, tandis que l’actrice de The Umbrella Academy, Ritu Arya, est une Barbie avec un prix Pulitzer. En décembre, Warner Bros a publié le premier teaser du film très attendu et a donné un aperçu de ce qui allait suivre.

« Depuis le début des temps, depuis que la première petite fille a existé, il y a eu des poupées. Mais les poupées ont toujours été des bébés poupées. Jusqu’à ce que… », déclare un narrateur alors que des filles jouent avec des poupées dans une scène qui rappelle la scène d’ouverture du film phare de Stanley Kubrick, 2001 : l’Odyssée de l’espace, sorti en 1968.

Une Barbie géante apparaît alors, portant le maillot de bain rayé apparu pour la première fois lorsque Mattel a lancé le jouet en 1959, tandis que les filles commencent à détruire leurs poupées périmées.

La scène se poursuit dans l’univers rose et coloré de Barbie, tandis que l’on aperçoit d’autres stars du film, notamment Gosling, Rae et Liu.

Le film que tous les enfants attendent : Barbie

La sortie du film Barbie est prévue pour le 21 juillet 2023. Le tournage a commencé à Londres cette année et s’est achevé en juillet.

Le personnage principal est interprété par l’actrice australienne Robbie, 31 ans. La star est apparue dans Le loup de Wall Street, Bombshell et Once Upon A Time … In Hollywood. Elle a également interprété Harley Quinn dans les films Suicide Squad et leurs dérivés.

Robbie a été nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice lors de la cérémonie des Oscars 2017 pour son rôle de la patineuse Tonya Harding dans I, Tonya.

Mais l’énorme casting du film signifie qu’il y aura de nombreuses versions de Barbie.

Un certain nombre d’acteurs joueront également des humains, notamment Mirren, Ferrell et Ferrera.

Robbie a admis qu’elle était consciente des idées préconçues du public concernant le film basé sur l’une des blondes les plus célèbres au monde.

Elle a déclaré dans une interview au Vogue britannique l’année dernière :

« Cela vient avec beaucoup de bagages … et beaucoup de liens nostalgiques. «

Mais cela s’accompagne d’un grand nombre de façons passionnantes de l’attaquer.

Pour tenter d’éliminer ces préjugés, les producteurs ont fait appel à la scénariste et réalisatrice Gerwig, qui a été nommée aux Oscars. Gerwig, qui a écrit et réalisé le film indé Lady Bird en 2017, a fait équipe avec son partenaire Noah Baumbach, lui aussi nommé aux Oscars, pour écrire le film. Baumbach a écrit Le calmar et la baleine en 2005, ainsi que le film acclamé de Scarlett Johansson et Adam Driver, Marriage Story en 2019.

Les rumeurs concernant un film sur Barbie ont commencé en 2014. Au fil des ans, de nombreuses actrices, réalisatrices et scénaristes célèbres ont été associées au projet.

La scénariste de Sex and the City, Jenny Bicks, a été associée au film en 2014, mais a ensuite été remplacée par la scénariste oscarisée de Juno, Diablo Cody. Avec Cody à bord, l’actrice comique Amy Schumer a signé pour jouer le rôle de la poupée de la vraie vie, mais a abandonné en 2017 en citant des conflits d’horaire.

Barbie n’est que l’un des nombreux projets de films basés sur des jouets créés par Mattel, qui a fabriqué la poupée. Parmi les autres jouets susceptibles d’être portés à l’écran, citons Mgic 8 Ball, Polly Pocket, Hot Wheels, les Maîtres de l’Univers, les poupées Chatty Cathy et Betsy Wetsy, ainsi que le robot Rock ‘Em Sock ‘Em.