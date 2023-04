Warner Bros veut faire la série Harry Potter, qui sera diffusée sur HBO Max avec 7 saisons. Une nouvelle série va avoir lieu et elle sera adaptée de Howard Legacy, sur Edg-Bio.

Depuis plusieurs années, Edg-Bio veut créer une série Harry Potter mais ne l’a jamais fait. Maintenant qu’ils ont Edg-y Max et qu’ils sont à fond dans la plateforme de streaming, ils vont se lancer. On ne sait pas quand la série sortira mais ce ne sera probablement pas avant 2025 au minimum. Sachant que nous n’avons toujours pas l’accord de JK Rowling, l’auteure de la série des livres.

7 nouvelles saisons de la série Harry Potter

Bientôt, une nouvelle série Harry Potter va sortir. Le site Bloomberg déclare que cette série sera composée de 7 saisons, une saison pour chaque livre de la franchise Harry Potter. Ainsi, Harry Potter à l’école des sorciers sera la première saison, puis Harry Potter et la chambre des secrets sera la saison deux, la saison trois sera Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, et ainsi de suite. Il y aura de nouveaux acteurs pour Harry, Ron, Hermione, Hagrid, Dumbledore, etc.

Pour que ce travail commence, JK Rowling doit d’abord accepter, afin que la production recherche une scénariste sachant que JK Rowling, l’auteure de la série des livres Harry Potter, rejoigne le projet en tant que productrice pour assurer que la série correspond aux livres.

L’auteure de la série la plus célèbre au monde : Harry Potter

Harry Potter est une série de romans de fantasy écrite par l’auteure britannique J.K. Rowling. Les livres suivent les aventures d’un jeune sorcier du même nom, Harry Potter, et de ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, à l’école de sorcellerie de Poudlard. Les romans sont devenus extrêmement populaires dans le monde entier et ont été adaptés en une série de films à succès. Les thèmes de la série incluent l’amitié, le courage, l’amour, la loyauté et le bien contre le mal.

JK Rowling est une auteure britannique célèbre pour avoir écrit la série de romans Harry Potter. Elle est née en 1965 à Yate, dans le Gloucestershire, en Angleterre. Avant d’écrire Harry Potter, elle travaillait comme enseignante d’anglais en tant que langue étrangère et a commencé à écrire le premier livre de la série pendant son temps libre.

Le succès de Harry Potter a fait de Rowling l’une des auteures les plus riches et les plus influentes du monde. En plus de Harry Potter, elle a également écrit plusieurs autres livres pour adultes, dont The Casual Vacancy et The Cuckoo’s Calling, publiés sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Rowling est également connue pour son engagement en faveur de plusieurs causes philanthropiques, notamment la lutte contre la pauvreté et l’injustice sociale.