Marcia Cross, l’actrice américaine célèbre pour son rôle de Bree dans la série “Desperate Housewives”, a récemment fait part de son combat contre le cancer anal. Cette maladie, souvent taboue, est encore trop peu connue et fait l’objet de nombreux préjugés. Dans cet article, nous allons explorer le parcours de Marcia Cross, son combat contre cette maladie et son rôle important dans la lutte contre les tabous liés au cancer anal.

Marcia Cross parle de son cancer anal sans tabou

C’est en 2004 que Marcia Cross a obtenu son rôle le plus célèbre : celui de Brie Van de Kamp dans la série “Desperate Housewives”. Cette série, qui a duré huit saisons, a connu un immense succès à travers le monde et a valu à Marcia une nomination aux Golden Globes.

En septembre 2018, elle a révélé qu’elle avait été atteinte d’un cancer anal. Cette maladie est rare, mais elle touche de plus en plus de personnes chaque année. Marcia a expliqué que le cancer avait été détecté lors d’un examen de routine, et qu’elle avait subi des mois de traitement pour s’en débarrasser.

Depuis sa révélation, elle a choisi de libérer la parole autour de cette maladie. Elle a expliqué que beaucoup de gens souffrent en silence à cause du tabou qui entoure les cancers anaux, et qu’elle voulait aider à briser ce tabou.

Elle a déclaré lors d’une interview :

“Si on n’en parle pas, des personnes vont mourir.”

Lors du Festival Séries Mania de Lille en mars 2023, Marcia Cross a participé à une masterclass où elle a parlé ouvertement de son expérience avec le cancer anal. Elle a expliqué que cette maladie était très difficile à évoquer, mais qu’elle voulait aider les autres à en parler. Elle a également évoqué les conséquences du tabou qui entoure cette maladie, notamment le fait que de nombreuses personnes ne consultent pas à temps.

Elle a déclaré:

“Je sais qu’il y a des gens qui ont honte. On a un cancer ! Faut-il en plus se sentir honteux comme si on avait fait quelque chose de mal parce qu’il est situé dans l’anus ? Il faut juste le temps de s’habituer au mot !”.

Prévention contre le cancer anal

Le cancer anal est une maladie grave qui peut toucher tout le monde. Il est causé par l’infection du virus du papillome humain (VPH), qui se transmet par voie sexuelle.

Une bonne hygiène de vie est essentielle. Évitez de fumer, car le tabac peut causer des dommages à l’ADN et augmenter le risque de cancer. Il est également important d’avoir une alimentation équilibrée et de faire de l’exercice régulièrement. Cela peut aider à renforcer le système immunitaire et à prévenir les maladies chroniques, y compris le cancer.

Les pratiques sexuelles sûres sont par ailleurs importantes pour prévenir le cancer anal. Utilisez des préservatifs lors des rapports sexuels pour réduire le risque d’infection par le VPH et d’autres infections sexuellement transmissibles. Il est aussi important de faire des dépistages réguliers, surtout si vous êtes à risque élevé en raison de votre âge, de votre orientation sexuelle ou de votre historique médical.

Enfin, les personnes atteintes qui ont des maladies qui affectent le système immunitaire sont plus susceptibles de développer un cancer de l’anus. Si vous êtes atteint d’une de ces maladies, il est important de consulter souvent votre médecin et de suivre les traitements appropriés pour gérer votre état de santé.

En résumé, la prévention du cancer anal est possible grâce à des choix de vie sains et à des pratiques sexuelles sûres. N’hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez des questions ou des inquiétudes à ce sujet.