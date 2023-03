Le cancer de Bernard de la Villardière suscite de l’intérêt depuis quelque temps. En effet, l’ancien reporter a déjà donné deux interviews durant ce mois de mars. Une interview a eu lieu le 2 mars chez Gala, et une autre a eu lieu le 6 mars chez TV Magazine. L’homme de 64 ans a parlé des différents problèmes qui l’entourent en ce moment, notamment de son cancer qui semble lui donner plus de fil à retordre que prévu.

Le cancer de Bernard de la Villardière : “Le mien est un peu compliqué”

L’ancien présentateur de l’émission Zone interdite s’est confié au sujet de son cancer qu’il a caché pendant longtemps. Il dit que comme des centaines de milliers de Français, il en souffre, mais que le sien est un peu compliqué.

“Ce n’est pas un “bon” cancer, je suis donc sous surveillance tous les trois mois. Cela fait quatre ans que j’ai ça. Cela a été un choc, mais je n’ai pas voulu que la maladie change mon existence.”

Que veut dire le père de famille par là ? On peut supposer qu’il s’agit d’un cancer en phase terminale, et que Bernard de la Villardière s’attend à ce qu’il puisse nous quitter à n’importe quel moment, mais ce ne sont que des suppositions.

En tout cas, le fondateur de la société Ligne de Front ne laisse pas cette maladie le décourager et changer son train de vie, un peu à l’image de Shannen Doherty.

Et en plus, Bernard ne semble pas craindre la mort. Il raconte que grâce aux nombreux films qu’il a tournés qui traitaient de la fin de la vie, il a pu appréhender la mort et ne plus en avoir peur. L’ancien reporter pourra compter sur ses 4 enfants pour porter son nom et laisser une trace de lui-même après sa mort.

La relation tumultueuse que Bernard de la Villardière a avec ses enfants

Bernard de la Villardière passe sur le reportage de M6 enquêtes en eaux troubles, juillet 2021

Le fondateur de la société de production Ligne de front laisse entendre qu’il pourra mourir en paix. L’une des raisons qui rend cela possible est le fait qu’il soit l’heureux père de 4 enfants avec son épouse Anne de Savignac : Caroline, 36 ans, Marc, 34 ans, Rémi, 31 ans et Nicolas, qui a 30 ans.

Lorsque Bernard de la Villardière est passé chez Gala ce jeudi 2 mars avec Caroline et Marc, il a parlé en détail de la relation qu’il entretient avec ses deux enfants aînés qui travaillent avec lui au sein de sa société, et ils ont également donné leur avis.

Cette relation, qui est à la fois familiale et professionnelle, n’a pas toujours été facile à naviguer, naturellement.

Les deux enfants racontent que c’est leur père qui a insisté pour qu’ils travaillent avec lui. Caroline raconte aussi avoir eu besoin de “tuer le père” (qui dit ça ?) et effectivement Bernard confirme qu’ils l’ont “tué à petit feu”.

Peut-être que la fille de Bernard de la Villardière parle de “tuer le père” dans un sens professionnel, de séparer les deux sphères, surtout que les deux enfants racontent que leur père a toujours été exigeant avec eux.

“Bien sûr, si on rate un truc, on déçoit plus que son boss.”

Mais Caroline raconte aussi que le lien familial a facilité les choses parce qu’ils étaient francs entre eux, tout se disait.

Bien que leur relation ait été un peu chaotique au début, elle semble s’être améliorée avec le temps. Les deux enfants sont habitués au comportement de leur père et reconnaissent qu’il a toujours travaillé dur pour eux. Bernard de la Villardière est content de la famille qu’il a construite, et il est désormais grand-père, sachant que Marc a deux enfants, le premier né en 2022 et le deuxième né en 2023.