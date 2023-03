Le cancer de Shannen Doherty ne l’a pas empêchée de critiquer la politique de Fran Drescher

Shannen Doherty se bat depuis longtemps contre le cancer. Elle a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer de l’utérus en 2010, puis avec un cancer du sein en 2015. L’actrice vit avec cette maladie jusqu’à aujourd’hui. Récemment, elle a publié un post sur Instagram où elle critique Fran Drescher, la présidente du syndicat SAG-AFTRA.

Que s’est-il passé avec Fran Drescher?

Si Shannen Doherty a décidé de s’en prendre à Fran Drescher, c’est pour une noble raison. En effet, l’actrice qui se bat contre le cancer depuis 2010 dénonce les conditions mises en place par Fran.

Pour pouvoir bénéficier du soutien du syndicat des acteurs et des artistes SAG-AFTRA, il faut être travailleur, alors que les personnes dans le cas de Shannen ne peuvent pas travailler pour des raisons de santé et n’ont donc pas le soutien du syndicat.

La star de La Petite Maison dans la prairie a consacré sa vie à la lutte contre le cancer depuis qu’elle a été atteinte à plusieurs reprises par cette maladie. Même si elle parvient à trouver du travail et à vivre avec, Shannen connaît les difficultés qu’elle cause et parle donc pour ceux qui seraient moins fortunés qu’elle.

Photo du post de Shannen Doherty qu’elle a posté sur son instagram theshando

“J’ai l’impression que dans ma vie publique, j’ai la responsabilité de parler du cancer et d’éduquer les gens à ce sujet ainsi que de faire savoir aux gens que les personnes qui ont un cancer de stade 4 sont eux aussi très vivants et actifs”

Le film sur le cancer fait par Shannen Doherty

Image du film List of a Lifetime, montrant la scène où les parents adoptifs de Talian rencontrent sa vraie mère

Shannen avait décidé de faire un film qui tournerait autour du cancer, vu que cette maladie l’a accompagnée pendant très longtemps. Voici le synopsis :

« Brenda Lee se voit diagnostiquer un cancer du sein. Confrontée à sa propre mortalité, Brenda est déterminée à retrouver sa fille, Talia Carroll, qu’elle a abandonnée alors qu’elle était bébé. Talia, qui a bénéficié d’une vie privilégiée de la part de ses parents adoptifs, hésite d’abord à entrer en contact avec cette étrangère. Finalement, Talia décide de laisser Brenda entrer dans sa vie, et le duo mère/fille se lance dans un voyage pour accomplir chaque chose de la liste de choses à faire de Brenda… »

Contrairement à ce qui est montré dans son film, l’actrice n’a pas de liste de choses à faire comme son personnage.

« Il n’y aura pas de liste de choses à faire avant de mourir parce que je vais être la personne atteinte d’un cancer qui vivra le plus longtemps. »

Kurt Iswarienko, le mari de Shannen, dit qu’on ne remarquerait même pas qu’elle a un cancer. L’actrice vit avec une grande positivité, et cette positivité l’a sûrement aidée à survivre aussi longtemps.