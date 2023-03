L’Ed Sheeran français est de retour. Eddy de Pretto a frappé fort ce vendredi 17 mars sur France 2. La chaîne française a diffusé le spectacle théâtral, fictif et dramatique d’Eddy de Pretto “Love Factory”. Ce spectacle est un concert différent des autres, notamment parce que le chanteur a décidé de raconter une histoire à travers cette performance plus qu’autre chose.

Love Factory: une dystopie musicale

On peut qualifier le spectacle d’Eddy de Pretto de comédie musicale. Seulement, il n’y a rien de drôle dans ce concert. L’histoire racontée par Love Factory est la suivante : 2036, le monde est plongé dans une troisième guerre mondiale. Le gouvernement a mis en place ces “usines d’amour” pour remonter le moral aux gens.

À l’intérieur de ces dernières, des hommes jouent continuellement de la musique pour essayer d’offrir aux gens l’amour et les différentes émotions positives dont ils sont privés à cause de ce conflit mondial. Dans une de ces usines obscures on rencontre Eddy de Pretto, ainsi que 11 autres pianistes qui jouent avec lui. Le gouvernement va diffuser leur performance au monde entier.

L’artiste a chanté plusieurs de ses chansons : Rue de Moscou, La Zone, Comme ça, Honey…

Au bout d’un moment, l’un des artistes en a marre de performer à la chaîne et se révolte, une voix autoritaire lui dit de retourner à sa place mais il refuse… et on s’arrête là pour ne pas ruiner l’intrigue. Le spectacle est passé sur France 2 ce vendredi 17 mars et il est désormais disponible en replay.

Pourquoi cette idée d’Eddy de Pretto?

« Je ne suis pas du genre à être niais, à laisser l’amour dégueuler. La tendresse du piano et des chansons d’amour équilibre la scénographie martiale du spectacle » Eddy de Pretto

Alors pourquoi ce spectacle parlant d’amour dans un monde dystopique? Eddy de Pretto explique dans une interview qu’il a fait chez Vanity Fair, ainsi que dans un thread qu’il a posté sur Twitter, pourquoi il a choisi de faire un concert pareil.

Please, faites moi faire la tournée des auditorium avec LOVE FACTORY 🏗️ Need it. — Eddy de Pretto (@eddydepretto) January 23, 2023

Il dit que dès qu’on lui a proposé de mettre en œuvre une création originale pour l’Hyper Week-end Festival, il a pensé à casser le côté institutionnel et classique de l’auditorium.

Il cite aussi les nombreuses sources d’inspiration qui mettent elles aussi en œuvre un monde plus ou moins dystopique: Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, The Handmaid’s tale de Margaret Atwood ou encore Metropolis de Fritz Lang.

“Les rares séries qui m’accrochent sont celles qui racontent le pire.”

Love Factory n’était pas censée être filmée, mais lorsque Eddy et son équipe se sont rendus compte de l’étendue spectaculaire du concert, ils ont décidé d’immortaliser ce moment, et qui sait, peut-être même le voir se reproduire en tournée dans toute la France.