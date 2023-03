Cela fait plus d’un an maintenant que le présentateur de télévision Jean-Pierre Pernaut est mort. Ses enfants font alors leur deuil comme ils le peuvent. Mais c’est Lou Pernaut, sa fille de 20 ans, qui attire l’attention ici. En effet, la jeune fille fait des vidéos TikTok où elle parle aux fans de son père et fait part de sa tristesse au sujet de son départ. C’est alors qu’un autre présentateur de télévision, Laurent Fontaine, fait des remarques au sujet des vidéos que Lou Pernaut poste sur les réseaux sociaux. Ces remarques n’ont pas plu à la jeune fille.

Lou Pernaut répond à Laurent Fontaine

La jeune fille a du mal à faire son deuil et essaie comme elle peut de passer à autre chose. On n’avait pas beaucoup d’informations au sujet de la fille de Jean-Pierre Pernaut et c’est pour cela qu’elle a ouvert un compte TikTok où elle parle de son père et de comment elle fait face à son départ.

@loupernaut C’est vraiment relou de devoir à longueur de journée justifier nos propos. « a mais moi je prefere son pere elle aurait du mourir a sa place » « comment je peux pas me la voir elle » « ca se voit c’est une hypocrite elle a pas d’amis qui sont la pour sa personnalité seulement pour sa notoriété » « elle en avait rien a faire de son pere c’etait juste un mec connu qui lui a permis de percer » blablabla. Vous vous entendez ??? ALLO JE SUIS HUMAINE PAS JUSTE UNE IMAGE DERRIERE LA CAM. Sans rire on fonce droit dans le mur avec ces tonnes de gens qui se croient tout permis, quitte à détruire l’estime que les autres ont d’eux meme ainsi que leur confiance en soi. Je ne sais meme pas comment je fais pour continuer de creer du contenu quand je vois qu’autant d’imbeciles ( qui ont très souvent 3 fois mon age et ma maturité) ne se remettent JAMAIS en question. Je vous ai fait quoi sans rire? Vous ne voyez que 0,001% de ma vie et encore. Et le jour où un malheur se produira vous serez les premier à faire des stories pour suivre la tendance… mais ce sera trop tard et vous continuerez vos petites vies de famille, vous continuerez de faire des cadeaux a vos proches et a donner des conseils a vos petits enfants alors que finalement vous aurez conduit des personnes que vous ne connaissiez meme pas sous terre, vous aurez brisé des familles mais ce sera justifié pour vous parce que « j’ai le droit de dire ce que je pense » . Agissez avant qu’il soit trop tard c’est tout. ♬ son original – .🎲⛺️

Et plus récemment, c’est chez Jordan de Luxe que Lou Pernaut a fait part de ses problèmes et a répondu à de nombreuses polémiques qui tournent autour d’elle. Parmi ces polémiques se trouvent les propos de Laurent Fontaine.

En effet, l’animateur avait reproché à Lou Pernaut de “surfer sur la mort de son père” sur les réseaux sociaux et lui avait conseillé de fermer TikTok et d’aller faire des études et travailler. Il a également ajouté qu’il était un grand ami de Jean Pierre Pernaut.

Des propos que la fille du célèbre journaliste n’a pas bien reçus. Elle a exprimé son mécontentement dans l’émission Chez Jordan.

“Pardon ? Alors déjà, je suis passée par une école d’architecture d’intérieur. Donc, elle bosse la petite et en plus de ça, monsieur ne connaissait pas mon père. Je n’avais jamais entendu parler de lui, je ne savais pas qui c’était. Je ne connais pas Laurent Fontaine, je ne l’avais jamais vu de ma vie!”

Mais le conflit ne s’est pas arrêté là et est arrivé à un point culminant : Lou Pernaut et Laurent Fontaine se sont rencontrés sur le plateau de TPMP People ce samedi 25 mars et ont mis les choses au clair !

Lou Pernaut et Laurent Fontaine se font face

C’est une occasion en or que l’émission TPMP a saisie. La fille de Jean-Pierre Pernaut et Laurent Fontaine ont réglé leurs comptes le soir du 25 mars.

Le journaliste commence par dire que c’est la première fois qu’il rencontre Lou et que donc ce n’est probablement pas bizarre qu’ils ne se connaissent pas, avant de dire qu’il était assez proche de la famille du défunt journaliste, au point de passer des vacances ensemble.

L’homme de 60 ans fait aussi preuve de bonne foi. En effet, il s’excuse auprès de Lou Pernaut et dit que ce n’était pas son but de la blesser.

Les excuses de l’animateur ont amadoué la jeune fille qui a elle aussi présenté des excuses au journaliste pour la manière dont elle s’est exprimée chez Jordan de Luxe. Mais elle n’allait pas laisser tomber l’affaire aussi facilement et rajoute une remarque sur le sujet.

“Le seul truc qui m’a dérangé, c’est que vous avez dit ça à ce moment-là, où j’étais plus bas que terre, ok. Si je faisais des vidéos où je pleurais, c’est parce que tout le monde me demandait comment j’allais et comment je faisais pour sourire. C’est mon choix et vous n’avez pas à le juger du tout.”

Le journaliste dit alors ne pas l’avoir jugée, mais Lou Pernaut lui rappelle le moment où il lui a dit “fais des études, bosse”. Laurent Fontaine dit alors que c’était le conseil qu’il aurait donné à sa fille, chose à laquelle Lou répond :

“Bah ouais mais je ne suis pas votre fille monsieur”

Heureux de voir que cette histoire s’est bien terminée.