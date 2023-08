Lorraine Lou Agathe se qualifie en finale de The Voice Kids 2023

La jeune Lou Agathe, originaire de Sierck-les-Bains en Lorraine, a brillé mardi soir sur la scène de The Voice Kids. Elle a interprété la chanson “Paradis perdus” de Vianney avec une émotion et une puissance vocale qui ont conquis les coachs et le public.

The Voice Kids est une émission de télévision française de télé-crochet musical créée par John de Mol et produite par ITV Studios France et TF1. Elle est dérivée de l’émission The Voice, qui a été créée aux Pays-Bas en 2010.

The Voice Kids est une compétition musicale ouverte aux enfants de 8 à 15 ans. Les candidats sont auditionnés par un jury composé de quatre coachs : Patrick Fiori, Jenifer, Soprano et Amel Bent. Les coachs choisissent les candidats qu’ils souhaitent coacher et les font chanter lors des différentes phases de l’émission.

Les candidats sont éliminés au fur et à mesure de la compétition. Les finalistes s’affrontent lors d’une finale en direct, et le vainqueur est désigné par le public.

The Voice Kids est une émission très populaire en France. Elle a déjà permis de révéler de nombreux talents, dont Kendji Girac, Louane et Margaux.

Voici les différentes phases de la compétition The Voice Kids :

Les auditions à l’aveugle: Les candidats chantent face au jury, qui est assis dans des fauteuils pivotants. Si un coach est intéressé par un candidat, il appuie sur son buzzer et son fauteuil se retourne. Le candidat est alors sélectionné pour la phase suivante.

Les candidats chantent face au jury, qui est assis dans des fauteuils pivotants. Si un coach est intéressé par un candidat, il appuie sur son buzzer et son fauteuil se retourne. Le candidat est alors sélectionné pour la phase suivante. Les battles: Les candidats sont répartis en binômes et s’affrontent en chantant la même chanson. Le coach choisit le candidat qu’il souhaite garder pour la phase suivante.

Les candidats sont répartis en binômes et s’affrontent en chantant la même chanson. Le coach choisit le candidat qu’il souhaite garder pour la phase suivante. Les directs: Les candidats sélectionnés s’affrontent en chantant en solo. Le public vote pour son candidat préféré et le candidat qui a reçu le plus de votes se qualifie pour la finale.

Les candidats sélectionnés s’affrontent en chantant en solo. Le public vote pour son candidat préféré et le candidat qui a reçu le plus de votes se qualifie pour la finale. La finale: Les finalistes s’affrontent en chantant une chanson en solo et une chanson en duo avec leur coach. Le public vote pour son candidat préféré et le candidat qui a reçu le plus de votes est désigné vainqueur de The Voice Kids.

Lou Agathe a choisi de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori, qui a été séduit par sa voix “fragile et puissante à la fois“. Elle a ensuite remporté sa battle face à une autre candidate, Léa.

Ce mardi soir, Lou Agathe a donc obtenu son ticket pour la finale de The Voice Kids, qui aura lieu le mardi 29 août sur TF1. Elle affrontera les trois autres finalistes :

Angelina, 15 ans, de Paris

Enzo, 14 ans, de Saint-Raphaël

Nour, 11 ans, de Marseille

Lou Agathe est la première candidate lorraine à se qualifier pour la finale de The Voice Kids. Elle est une véritable étoile montante de la chanson française et elle a toutes les chances de remporter le concours.

Un parcours sans faute pour la nouvelle star

Lou Agathe a débuté sa participation à The Voice Kids en interprétant la chanson “Balance ton quoi” d’Angèle. Elle a bluffé les coachs et le public par sa voix puissante et son interprétation engagée.

Ensuite, Lou Agathe a remporté sa battle face à une autre candidate, Léa. Elle a interprété la chanson “Je vole” de Michel Berger avec une émotion et une sensibilité qui ont touché les coachs et le public.

Ce mardi soir, Lou Agathe a donc obtenu son ticket pour la finale de The Voice Kids. Elle a interprété la chanson “Paradis perdus” de Vianney avec une émotion et une puissance vocale qui ont conquis les coachs et le public.

Lorraine Lou Agathe : Une artiste à suivre

Lou Agathe est une artiste à suivre. Elle a une voix unique et un talent immense. Elle est capable de chanter des chansons pop, rock, ou même lyriques. Elle a un avenir prometteur dans la chanson française.

La finale de The Voice Kids aura lieu le mardi 29 août sur TF1. Lou Agathe aura l’occasion de montrer tout son talent et de remporter le concours. Elle est la favorite des bookmakers et elle a toutes les chances de devenir la nouvelle star de la chanson française.

Un rêve devenu réalité pour Loua-Agathe a The Voice Kids

Lou Agathe a toujours rêvé de faire de la musique. Elle a commencé à chanter à l’âge de 4 ans et elle a pris des cours de chant depuis l’âge de 8 ans.

The Voice Kids est une belle opportunité pour Lou Agathe de réaliser son rêve. Elle a déjà accompli de grandes choses et elle n’a pas fini de nous étonner.