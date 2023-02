Patrick Poivre d’Arvor était l’icône du milieu journalistique, l’icône de TF1, Il est surtout connu pour sa carrière de 30 ans en tant que présentateur du journal de 20 heures, la première chaîne de télévision française. Il a également écrit plusieurs livres et animé de nombreuses émissions au fil des ans. Sa carrière a été marquée par de nombreux prix et distinctions, dont celle de Chevalier de la Légion d’honneur en 1997.. Peu de personnes auraient imaginé que l’ancien journaliste fasse parler de lui à cause d’accusations d’agression sexuelle et de viol.

Pendant longtemps ces accusations n’ont pas eu de suite car les preuves n’étaient pas suffisantes selon la cour de justice. Mais en 2022, suite à deux énièmes nouvelles accusations, l’enquête a été reprise.

Et c’est seulement très récemment que Romain Verley a reçu l’autorisation de la justice pour publier son livre “PPDA Le Prince Noir”. Ce livre est un travail d’investigation extensif et détaillé sur les différentes accusations portées envers Patrick Poivre d’Arvor.

Pourquoi le livre “PPDA Le Prince Noir” a autant tardé a être publié?

Romain Verley pendant son interview chez RTL le jeudi 9 février

C’est seulement hier que l’auteur du livre recueillant les différentes accusations, faits et témoignages est passé sur RTL pour parler de la publication de cette œuvre. Le problème qu’il y avait avec ce livre était la contestation d’une dizaine de présumées victimes qui ne voulaient pas que leur témoignage soit publié. Plaintes que la justice n’a pas retenu, et elle explique pourquoi.

“pour saluer ce travail d’ investigation. Ce livre participe au débat d’intérêt publique car les faits révélés sont nécessaires.”

L’auteur aussi donne ses raisons

« J’avais estimé qu’il était intéressant que ce paragraphe soit présent dans le livre. Surtout pas par voyeurisme mais pour démontrer le caractère systémique, industriel, de la prédation qu’a opérée PPDA pendant vingt ans.”

Cependant l’auteur a décidé de rendre le témoignage d’une victime anonyme suite à la demande de cette dernière.

Il faut aussi savoir que Romain Verley avait déjà fait un rapport d’enquête sur l’affaire PPDA, mais l’affaire a été passée sous silence par TF1 et par certains journaux, ainsi que par Patrick Poivre d’Arvor lui-même, comme transcrit par l’auteur du livre incriminant l’ancien journaliste.

“Lui, il nie ces faits, il conteste tout. Il est dans un déni total. Il dit que ces femmes étaient soit consentantes, soit de fausses victimes qui racontent n’importe quoi.”

Comment Patrick Poivre d’Arvor a ruiné la vie de nombreuses femmes

C’est au total une trentaine de femmes qui ont porté plainte contre Patrick Poivre d’Arvor, dont 12 qui ont porté plainte pour viol, l’une d’entre elles a témoigné sur TPMP.

Et parmi ces 12 femmes, l’une semble avoir été âgée de 16 ans lorsqu’elle a été victime de ce viol.

Il faut aussi savoir que la plupart des femmes qui ont porté plainte contre PPDA étaient des journalistes, comme Florence Porcel qui raconte les conséquences désastreuses de sa plainte.

« On m’a traînée dans la boue et cela a eu un impact très concret sur ma carrière. Avant je gagnais bien ma vie. Assez en tout cas pour qu’une banque me prête de l’argent pour acheter une maison seule. Du jour au lendemain tout s’est arrêté : j’ai été blacklistée dans mon milieu professionnel. Je suis au chômage. Et je ne sais pas combien de temps cela va durer. J’ai l’impression que ma vie professionnelle est liée à la justice.”

Romain Verley explique dans son interview chez RTL pourquoi il a nommé Patrick Poivre d’Arvor le Prince Noir