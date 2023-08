Lizzo, célèbre chanteuse connue pour son discours positif sur l’image corporelle et l’amour de soi, se retrouve maintenant au centre d’un procès où trois de ses anciennes danseuses l’accusent de harcèlement sexuel et de création d’un environnement de travail hostile. Ces allégations, déposées devant la Cour supérieure de Los Angeles, soulèvent des inquiétudes quant à la cohérence entre les messages publics de la chanteuse et ses actions en privé.

Des Allégations D’événements à Caractère Sexuel à Amsterdam

Selon le procès, les danseuses ont été soumises à un environnement de travail “excessivement sexuel“, où des sorties impliquant la nudité et la sexualité étaient courantes. Lors d’une soirée dans un club à Amsterdam, Lizzo aurait encouragé les danseuses à toucher des danseuses nues et à manipuler des objets sexuels utilisés lors de leurs performances. Certaines danseuses ont ressenti une pression pour participer à ces activités, craignant des représailles si elles refusaient.

Trois anciennes danseuses de Lizzo ont accusé la chanteuse de harcèlement sexuel et d’avoir créé un environnement de travail hostile dans une plainte déposée mardi. Elles affirment également qu’elle a poussé l’une d’entre elles à toucher une danseuse nue dans un club d’Amsterdam et qu’elle a soumis le groupe à une audition “atroce” après avoir porté de fausses accusations selon lesquelles elles buvaient dans le cadre de leur travail.

Les danseuses accusent Lizzo – une artiste connue pour sa positivité corporelle et la célébration de son physique – d’avoir attiré l’attention sur la prise de poids d’une danseuse, puis de l’avoir réprimandée et licenciée après qu’elle eut enregistré une réunion en raison d’un problème de santé.

La plainte, déposée auprès de la Cour supérieure de Los Angeles et communiquée à NBC News par le cabinet d’avocats des plaignants, accuse également le capitaine de l’équipe de danse de Lizzo de faire du prosélytisme auprès des autres artistes et de tourner en dérision ceux qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage, tout en partageant des fantasmes sexuels obscènes, en simulant des rapports sexuels oraux et en discutant publiquement de la virginité de l’une des plaignantes.

Harcèlement Religieux et Dégradations sur le Poids

Outre les allégations de harcèlement sexuel, le procès mentionne également des incidents de harcèlement religieux et de commentaires dégradants sur le poids d’une des danseuses. Le capitaine de l’équipe de danse de Lizzo, Shirlene Quigley, aurait exercé des pressions sur les danseuses pour qu’elles adhèrent à ses croyances religieuses et aurait dénigré celles qui avaient des relations sexuelles avant le mariage. Les danseuses noires auraient également été traitées différemment des autres membres de l’équipe, faisant l’objet de critiques généralisées et injustifiées.

Des Répercussions sur la Réputation de Lizzo

Les conséquences de ces allégations pourraient être graves pour Lizzo, dont la réputation repose en grande partie sur son image d’artiste positive, encourageant l’acceptation de soi et la célébration de tous les corps. Si les accusations se révèlent vraies, cela pourrait compromettre sa crédibilité et sa position en tant que porte-parole de l’amour-propre.

Responsabilité et Intégrité pour les Personnalités Publiques

Il reste à voir comment Lizzo et son équipe de gestion répondront à ces allégations. Cependant, le procès met en évidence l’importance de l’intégrité et de la responsabilité, même pour les personnalités publiques. Le cas de Lizzo souligne également la nécessité d’une culture de travail saine et respectueuse, où chacun est traité avec dignité et équité, quelle que soit sa race, sa religion ou sa taille.

En fin de compte, ce procès servira peut-être de rappel que personne n’est à l’abri des conséquences de ses actions et que la célébrité ne peut pas justifier un comportement inapproprié. Pour le moment, les danseuses attendent que la justice fasse la lumière sur ces allégations, dans l’espoir que cela conduira à des changements positifs et à une prise de conscience plus large de l’importance du respect et de l’inclusivité sur et hors scène.