Marcel Amont, de son vrai nom Marcel Miramon, est mort l’après-midi du mercredi 8 mars 2023. Le célèbre chanteur laisse derrière lui un grand patrimoine de la musique française avec ses nombreux tubes cultes. Le décès du Bordelais marque la fin d’une ère dans le domaine de la musique française.

La mort d’un emblème musical

Le décès de Marcel Amont a touché les cœurs de nombreux Français. Le compositeur est mort chez lui à l’âge de 93 ans, entouré de sa femme Marlène et de ses enfants, dans sa résidence à La-Celle-Saint-Cloud.

Beaucoup d’artistes ont décidé de rendre hommage à Marcel, dont Cyril Féraud, qui était un bon ami du chanteur.

“Les larmes coulent en apprenant le départ de mon ami Marcel Amont, l’un des derniers grands du music-hall, à l’œil toujours rieur. Si drôle, si malin, si professionnel. Immense pensée à Marlène, Romélie et Mathias.”

Les internautes eux aussi ont décidé d’exprimer leur condoléances et rendre hommage à l’immense compositeur.

“Je vois la chaise, les mules, le sombrero, le traditionnel dessert pris avec lui, les fous rires et l’espièglerie… Un vrai personnage. Une nouvelle page se tourne. Toutes nos condoléances à la famille et aux amis.”

Les différents shows de Marcel sont restées dans la mémoire des français, en commençant par Le Mexicain et en passant par Bleu, blanc, blond, la joie, la bonne humeur, et la créativité de l’artiste vivront à jamais dans les coeurs de son public.

Jean Pierre Pasqualini, qui est le directeur des programmes de Melody, salue lui aussi l’œuvre du chanteur.

“Artiste complet, capable de faire sourire et rire, de faire réfléchir ou pleurer. Avec Line Renaud et Hugues Auffray, il était l’un des derniers représentants du music-hall.”

L’immense carrière de Marcel Amont

Marcel Amont chante le Mexicain sur scène

Marcel n’avait pas toujours envisagé d’être chanteur. Il avait hésité entre le domaine sportif et l’art du théâtre et de la comédie. Nous connaissons désormais le choix du défunt chanteur.

Il a commencé sa carrière de chanteur/showman à Paris en 1950, où il décide de se lancer dans ce monde. Il fait vite sensation dans une tournée avec Jean Nohain en 1953 et passe à plusieurs reprises sur son émission 36 chandelles. C’est ensuite qu’il sort son premier tube, Escamillo, qui est sacré comme révélation de l’année.

Marcel décide alors de se lancer dans le monde du cinéma, où il joue dans La mariée est trop belle.

En 1960, il sort le fameux tube Dans le cœur de ma blonde et sa chanson emblématique Le Mexicain, qui connaît un succès fulgurant, étant numéro 1 des ventes pendant plusieurs semaines. Vers 1970, il fait évoluer le style music-hall et ajoute des danseuses et des cascadeurs à son show, dans la salle de spectacle Olympia.

Ensuite, vers 1980, il connaît de plus en plus de passages à la télévision, comme à l’Eurovision de la chanson et d’autres émissions. Suite à cela, il décide de partir faire des tournées partout dans le monde.

Lorsqu’il retourne en France, il sort des albums régulièrement et participe à plusieurs spectacles, même s’il est caché par les nouveaux artistes de l’époque. À partir des années 2000, il se retrousse les manches et écrit quelques chansons et quelques livres.

Marcel continue sur ce train de travail jusqu’en 2021, où la pandémie et son état de santé l’obligent à s’arrêter et à prendre soin de lui-même. Hier, il a quitté ce monde.