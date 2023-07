Lionel Messi dévoilé en tant que joueur de l’Inter Miami devant une foule de milliers de personnes.

L’Argentin rejoint l’équipe de la MLS co-propriété de David Beckham.

Son ancien coéquipier du FC Barcelone, Sergio Busquets, signe également avec l’équipe.

Ce dimanche, Lionel Messi a pris la scène à Miami, suivant les traces d’icônes sportives telles que Dwyane Wade, Dan Marino et LeBron James, lorsqu’il a été dévoilé en tant que nouvelle superstar de la ville.

Bien que Messi se trouve à la fin de sa carrière, il est peu probable qu’il puisse reproduire les exploits de ces trois légendes pendant son séjour en Floride. Néanmoins, son statut et sa réputation sont à la hauteur des leurs. Faisant ses débuts officiels en tant que joueur de l’Inter Miami, une décision qu’il a annoncée en juin, l’événement a été diffusé en direct et a été accueilli par une foule passionnée de milliers de personnes au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Une arrivée spectaculaire sous un ciel embrasé : Lionel Messi débute son nouveau chapitre à Miami

L’attente a été momentanément retardée par une tempête estivale passagère, un spectacle familier dans la région de la Floride. Cependant, lorsque la pluie s’est calmée, le terrain a été préparé pour que le maestro argentin prenne la vedette, accueilli par des applaudissements tonitruants des tribunes bondées. Le ciel au-dessus du stade s’est embrasé dans un spectacle éblouissant de feux d’artifice, symbolisant l’excitation et la ferveur entourant l’arrivée de Messi.

Alors qu’il entame ce nouveau chapitre de sa carrière, Messi comprend qu’il ne pourra peut-être pas surpasser les réalisations de ses prédécesseurs à Miami. Néanmoins, son arrivée marque une étape importante pour la ville, car les fans attendent avec impatience la magie et le génie qu’il apportera sur le terrain.

“Je suis très ému d’être ici à Miami”, a déclaré Messi à la foule en espagnol

Une langue parlée par environ les deux tiers de la population locale. “Je tiens à vous remercier pour votre gentillesse et votre amour. Tout cela s’est passé si rapidement… Je suis impatient de m’entraîner et de compétitionner. Notre objectif est d’être ici et de gagner. Je suis sûr que nous allons vivre une expérience merveilleuse.”

Lionel Messi à Miami : Une expérience captivante sous les feux des projecteurs

Argent et renommée, c’est certain, mais que peut apporter Lionel Messi à Miami sur le terrain ? Jonathan Wilson Jonathan Wilson En savoir plus Le contrat de Messi le lie au club jusqu’à la fin de la saison 2025 et lui rapportera entre 50 et 60 millions de dollars par an. L’accord comprend également une prime à la signature et une part dans l’équipe. On s’attend à ce qu’il fasse ses débuts pour sa nouvelle équipe vendredi contre Cruz Azul du Mexique lors de la Leagues Cup.

L’impact de Lionel Messi sur le terrain : Un héritage légendaire et une quête de victoire à Miami

Bien que le joueur de 36 ans soit passé au-delà de son apogée, il est l’un des plus grands footballeurs de tous les temps. Après une carrière couronnée de succès à Barcelone, où il a remporté une multitude de titres en Ligue des champions et dans les championnats nationaux, il a rejoint le Paris Saint-Germain où il a connu des difficultés par rapport à ses meilleures années en Liga. Cependant, il a consolidé son héritage l’année dernière en menant l’Argentine à la victoire à la Coupe du Monde. Messi a marqué 715 buts en 885 matchs de club et a remporté le Ballon d’Or, le prix individuel le plus prestigieux du football, à sept reprises, un record.

L’Inter Miami est en partie détenu par David Beckham, l’un des rares footballeurs pouvant rivaliser avec Messi en termes de renommée mondiale. Ce transfert représente également un coup publicitaire pour la MLS alors qu’elle continue de se positionner en tant qu’acteur majeur du sport américain, d’autant plus que les États-Unis coorganisent la Coupe du Monde en 2026. La dernière fois que la ligue a attiré un joueur de la renommée de Messi était lorsque Beckham a rejoint les Los Angeles Galaxy en 2007.

“Il y aura toujours un avant et un après Lionel Messi”, a déclaré Jorge Mas, propriétaire principal de l’Inter Miami, avant que sa nouvelle recrue ne monte sur scène.

L’impact de Lionel Messi sur le terrain : Un héritage légendaire et une quête de victoire au FC Miami

Sergio Busquets rejoint Lionel Messi à l’Inter Miami : Une alliance de champions

Plus tôt dans la journée de dimanche, l’Inter Miami a annoncé avoir signé Sergio Busquets, ancien coéquipier de Messi à Barcelone. Le joueur de 35 ans a été le capitaine du Barça lors d’une ère dorée pour le club, au cours de laquelle il a remporté neuf fois la Liga et trois titres de la Ligue des champions. Il a également soulevé la Coupe du Monde 2010 avec l’Espagne, pour laquelle il a accumulé 143 sélections.

“C’est une opportunité spéciale et excitante que je suis très heureux de saisir. J’ai hâte d’entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l’Inter Miami”, a déclaré Busquets, dont le contrat s’étend jusqu’à la saison 2025. “J’ai été impressionné par le club lorsque je suis venu avec Barcelone l’année dernière, et maintenant je suis heureux et prêt à représenter le club moi-même. J’ai hâte de contribuer au succès auquel ce club ambitieux aspire.”

Les défis et ambitions de Busquets, Messi et Tata Martino à l’Inter Miami : Une transition vers la réussite

Les prochaines semaines pourraient être une période de transition pour Busquets, Messi et le nouvel entraîneur de l’Inter Miami, Tata Martino, qui a également été leur manager à Barcelone. Ils rejoignent un club qui se trouve à la dernière place de la Conférence Est de la MLS, qui n’a pas remporté de match en championnat depuis le 13 mai et qui n’a toujours pas de domicile permanent. Cependant, les fortunes peuvent changer rapidement en MLS, une compétition conçue pour avoir plus de parité que les ligues européennes auxquelles Messi est habitué. Néanmoins, l’Inter Miami est actuellement à 12 points de la neuvième place, qui permettrait de disputer un match éliminatoire pour accédé.