Lindsay Lohan enceinte : La photo touchante qui annonce sa première grossesse

Lindsay Lohan enceinte, l’actrice, chanteuse et personnalité médiatique américaine connue pour sa carrière cinématographique, notamment pour son rôle dans le film “A nous quatre” sorti en 1998. Malgré une carrière tumultueuse, elle a réussi à sortir plusieurs singles tout en se concentrant sur sa vie personnelle. Elle s’est mariée avec son compagnon Bader Shammas en secret en 2022. Elle a posté une photo touchante sur Instagram pour annoncer sa première grossesse.

Une photo sur Instagram qui annonce une bonne nouvelle “Lindsay Lohan enceinte”

Après une période difficile, Lindsay Lohan retrouve le sourire. L’actrice américaine de 36 ans a récemment indiqué sur les réseaux sociaux qu’elle attendait son premier enfant dans les mois à venir. La star de “A nous quatre” et “Freaky Friday” a partagé une photo d’un body blanc avec l’inscription “Coming soon” et a écrit en légende : “Nous sommes bénis et excités !” Plusieurs personnalités célèbres, telles que Donatella Versace, Nancy Meyers et Amanda Seyfried, ont exprimé leur joie pour la future maman.

Le représentant de la star a confirmé qu’elle se sentait bien et était ravie de cette nouvelle. Lindsay Lohan partage cet heureux événement avec son compagnon de longue date, Bader Shammas, un gestionnaire de fonds originaire du Koweït qu’elle a rencontré à Dubaï. Le couple s’est marié l’été dernier après avoir annoncé leurs fiançailles en novembre 2021.

Lindsay Lohan a trouvé l’amour pendant la pandémie de Covid-19

Lindsay Lohan et Bader Shammas ont commencé leur relation peu avant l’apparition de la pandémie de Covid-19. Depuis, le couple a fait face à de nombreux défis, notamment la distanciation sociale et les restrictions de voyage. Malgré cela, leur amour a continué de croître et de se renforcer.

Photo de vêtements de bébé postée par Lindsay Lohan sur Instagram

Leur engagement a été annoncé en novembre 2021, suscitant l’enthousiasme et les félicitations de leurs fans. Depuis, des rumeurs sur leur mariage ont commencé à circuler, mais la célèbre actrice américaine est restée discrète sur sa vie privée. Cependant, des sources proches du couple ont révélé qu’ils se sont secrètement mariés en juillet 2022 dernier lors d’une cérémonie intime à l’étranger.

Lindsay Lohan avait informé ses fans quelques jours plus tard en publiant un message touchant sur Instagram. Dans ce message, elle exprimait sa gratitude envers Bader Shammas pour l’avoir rendue heureuse et se déclarait la femme la plus chanceuse au monde. Mais elle ne s’est pas arrêtée là. Elle a également souligné l’importance de son mari pour elle et pour toutes les femmes, ajoutant que se sentir aimé et chéri était essentiel pour la santé mentale et le bien-être. Elle a encouragé ses fans à ne jamais abandonner la recherche de l’amour vrai et sincère.

Photo Instagram de Lindsay Lohan et son mari

Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Tu m’as trouvée et tu savais que je voulais trouver le bonheur. Je suis stupéfaite que tu sois mon mari. Ma vie et mon tout

Depuis leur mariage, Lindsay Lohan et Bader Shammas ont été aperçus ensemble lors de différentes occasions, notamment à des événements de charité et lors de voyages dans le monde entier. Les fans ont été ravis de voir le couple heureux et épanoui, et ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux.

Lindsay Lohan a su se renouveler en dehors de Hollywood

En effet, malgré ses déboires dans l’industrie du divertissement, Lindsay Lohan a réussi à se renouveler en s’investissant dans des activités humanitaires et entrepreneuriales.

Elle a fondé sa propre entreprise de clubbing en Grèce, où elle réside depuis plusieurs années, et a lancé une application de style de vie appelée “Speak“. Elle a également travaillé avec des organisations caritatives telles que Save the Children et a soutenu la cause des réfugiés syriens.

Elle a posté sur Instagram après la visite d’un camp de refugiés syrien en 2016.

Quand vous rencontrez ces enfants, vous réalisez à quel point vous avez de la chance”.

Lohan a également parlé ouvertement de ses luttes contre la toxicomanie et la santé mentale, devenant une voix pour la sensibilisation à ces problèmes.

En somme, elle a su diversifier ses activités et utiliser sa plateforme pour faire passer des messages positifs et faire avancer des causes qui lui tiennent à cœur.