Le séisme qui a frappé la Turquie et le nord de la Syrie ce lundi 6 février a été absolument dévastateur. Ce séisme d’une puissance sans précédent a atteint un niveau de magnitude de 7.8, les conséquences ont étés, et sont encore très sévères. On ne sait pas combien de victimes cette catastrophe a fait, le nombre ne fait que grimper: 5000 puis 17.500, puis 35.000… le nombre de victimes augmente au fur et à mesure que les équipes de sauvetage sortent des personnes des décombres. Pour faire face à cet événement, la Fondation de France a déjà récolté plus de 4 millions d’euros grâce aux donateurs.

La Fondation de France n’est pas seule dans son élan de solidarité

La Fondation de France a tout de suite mobilisé 100.000 euros lorsqu’elle a eu vent du séisme colossal qui a frappé la Turquie et le nord de la Syrie et elle a lancé sur Twitter un appel aux dons pour venir en aide aux milliers de familles frappés par ce séisme, récoltant ainsi 4.2 millions d’euros au moment de la rédaction de cet article. Ces fonds serviront principalement à loger les victimes qui n’ont plus de foyer suite à cette catastrophe.

#Séismes en #Turquie et en #Syrie : déjà impliqués depuis plusieurs années dans cette zone, nous mobilisons dès aujourd’hui 100 000 € et lançons un appel à dons pour apporter une aide d’urgence aux milliers de familles. #SolidaritéTurquieSyrie https://t.co/EXGWHzsNSD pic.twitter.com/XFpxsmKiOQ — Fondation de France (@Fondationfrance) February 6, 2023

La Fondation de France soutient en ce moment l’initiative de l’association UOSMM Turquie qui se charge d’offrir le matériel médical aux médecins et hôpitaux qui sont débordés par le nombre de blessés causé par ce séisme.

Heureusement pour les 2 pays qui ont subi ce séisme, la Fondation de France n’est pas la seule organisation à être venue au secours des sinistrés. De nombreuses fondations ont apporté leur aide, tel que l’IFRC, qui a l’intention de lancer deux appels de grande échelle, l’organisme en fait part sur son site web.

“Dans les semaines et les mois de relèvement qui s’annoncent, il est essentiel d’accroître le soutien et la solidarité au niveau mondial pour fournir une aide humanitaire. L’IFRC lancera deux appels internationaux, 80 millions d’euros pour soutenir les populations en Syrie par le biais du Croissant-Rouge arabe syrien et 120 millions d’euros en Turquie avec le Croissant-Rouge turc.”

L’UNICEF, Médecins sans frontières et le Secours populaire apportent eux aussi leur soutien à la Turquie et à la Syrie, même s’il semble y avoir quelques problèmes avec le gouvernement turque concernant l’action de certaines ONGs.

Une autre aide apprécié mais inattendue est celle du fameux Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gökçe, qui a mobilisé une partie de sa chaîne de restauration pour nourrir 5000 personnes par jour. C’est le but qu’il s’est fixé pour venir en aide à son pays, victime de ce malheur.

Des victimes du séisme témoignent de la terreur qu’ils ont ressenti

Même si le nombre de victimes ne fait que monter, il y a eu quelques personnes qui ont survécu et qui sont là pour témoigner de la peur que ce séisme a suscité.

“C’était vraiment un paysage de catastrophe. Il n’y avait plus de murs, il n’y avait plus de toit. Ce petit espace que l’on pensait être un espace de sécurité ne l’est plus.” – Augustin-Théodore Debsi

“Hier vers 4h17du matin on dormait mon mari et moi, et ma petite fille dormait dans sa chambre. D’un coup on s’est réveillé à cause d’un grand bruit, des cris. J’ouvrais les yeux et je voyais que le sol était en train de bouger, je courais dans tous les sens. 2 minutes après on a senti un autre séisme et là tout le monde est sorti du bâtiment. Heureusement mon mari a réussi à prendre la voiture, on a pris ceux qu’on pouvait avec nous, la voisine, sa fille, deux autres enfants. C’était catastrophique, un état de panique énorme, on ne savait pas du tout quoi faire. Notre seul souci était de sauver les enfants.” – Khouloud Mejdri, journaliste

C’est un grand malheur qui s’est abattu sur la Syrie et la Turquie, on espère de tout notre cœur que le plus de gens s’en sortent sains et saufs.