Le département français de Mayotte se retrouve plongé dans un conflit sanglant. C’est à cause d’un grand conflit entre deux gangs locaux que la région insulaire française est plongée dans ce que beaucoup d’habitants locaux appellent une guérilla et non plus un simple conflit entre bandes. Les causes pourraient être nombreuses, mais les grandes chaînes de télévision dénoncent le taux d’immigration présent à Mayotte.

Une immigration hors contrôle à Mayotte

Il paraît que la moitié des habitants de la Mayotte serait composée d’immigrants venant des Comores. Parmi ces 400.000 habitants, 200.000 seraient des immigrants qui sont venus en bateau, malgré le trajet périlleux qui se présente.

Les arabes appelaient Mayotte “Jazirat al mawt”, L’île de la mort, ce qui fait probablement référence à la barrière de corail qui entoure le département français. Mais malgré cet obstacle des dizaines de milliers de comoriens n’ont pas hésité à traverser la mer, en espérant trouver fortune pour certains, et en espérant se soigner pour d’autres, vu que les moyens médicaux et financiers ne sont pas suffisants dans leur pays.

Quitte à rencontrer la mort, autant tenter, ils n’ont rien à perdre. Seulement des espoirs à accomplir.

Cette immigration de masse serait à l’origine des violences que vivent les Mahorais aujourd’hui. Les chaînes LCI et TF1 parlent d’un véritable naufrage dû à ce chaos.

Image de la côte mahoraise

Un utilisateur fait remarquer que pour remédier à la situation il faudrait rendre Mayotte aux Comores. Cette question d’indépendance a été d’ailleurs refusée par le peuple mahorais lui-même à deux reprises.

“Il faut se conformer aux décisions de l’ONU qui demande le retour de Mayotte aux Comores”

Questions politiques mises à part, le peuple mahorais n’arrive plus à supporter les altercations violentes qui noient leur île comme le rapporte Mustapha.

“Je n’ai pas encore dormi, je suis traumatisé, je n’ai jamais vu autant de violence et pourtant, je me suis déjà fait agresser tellement de fois.”

Des combats de gang en plein quartier

Mayotte a vu tout genre de violence ces dernières semaines. Un jeune homme de 20 ans est mort tué à la machette par les membres d’un gang adverse.

Suite à ce meurtre le ministre de l’Intérieur a décidé d’envoyer les renforts du Raid pour enquêter sur la situation. Dix policiers devraient bientôt arriver.

Les habitants des quartiers en question (Kawéni et Doujani) ont installé des barrages et se sont armés de machettes. Mais ça n’a pas empêché les gangs de faire un carnage. Selon les dires d’un policier, ce sont des centaines de jeunes qui ont lancé l’attaque.

“Les jeunes étaient une centaine à nous faire face, à frotter leurs machettes sur le sol pour montrer qu’ils voulaient en découdre avec nous. Ils ont attaqué, on a dû se replier. Ensuite, on n’a pas eu d’autre choix que de forcer le barrage, de foncer avec nos véhicules pour les disperser.”

En tout cas, les enquêtes sont en cours. Les autorités attendent d’interroger l’un des responsables de cette attaque.