L’icône de Miss France Geneviève de Fontenay est morte à l’âge de 90 ans

L’emblématique Geneviève de Fontenay, ancienne dirigeante du Comité Miss France, est décédée à l’âge de 90 ans des suites d’un arrêt cardiaque dans son sommeil. Cette icône française, surnommée la “dame au chapeau”, était connue pour sa défense farouche de la tradition des reines de beauté et pour son franc-parler.

Geneviève de Fontenay : Une Vie Dédiée à la Beauté

Née le 30 août 1932 en Meurthe-et-Moselle, Geneviève de Fontenay avait toujours été fascinée par la beauté. Très tôt, elle se démarquait par ses tenues élégantes et sophistiquées, devenant mannequin pour Balenciaga après avoir été élue “Miss Élégance” en 1957.

Dirigeante Engagée du Comité Miss France

En 1981, après la disparition de Louis de Fontenay, elle prit les rênes du Comité Miss France et en devint la dirigeante emblématique pendant plus de 60 ans. Elle défendait avec passion l’image de la féminité et considérait les reines de beauté comme des “ambassadrices de l’élégance et de la morale”.

Cependant, en 2010, Geneviève de Fontenay claqua la porte du Comité Miss France en raison de divergences de vues et d’un désaccord éthique avec le géant de la téléréalité, Endemol, qui avait racheté la société Miss France en 2002. Elle lança alors son propre concours dissident, Miss Prestige Nationale.

Une Fin de Vie Retirée pour l’Icon de miss France

Les dernières années de sa vie furent plus discrètes, la retirant progressivement de la vie publique. En 2020, elle boycotta le centenaire des concours de beauté organisé par TF1, contestant la date officielle du premier concours Miss France.

Geneviève de Fontenay restera dans les mémoires comme une figure emblématique du concours Miss France, avec ses célèbres chapeaux et son style rétro. Sa disparition laisse un vide dans l’univers des concours de beauté, mais son héritage perdurera à travers les souvenirs de ceux qu’elle a inspirés et touchés.

Adieu à la “Dame au Chapeau”

La France dit adieu à sa “Dame au Chapeau“, une femme au caractère bien trempé qui a marqué l’histoire des concours de beauté et laissé une empreinte indélébile dans le cœur de nombreux Français. Sa mémoire sera honorée lors de son enterrement à Paris, où elle reposera dans le caveau familial.