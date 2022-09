Miss France : nos nouvelles révélations sur les coulisses explosives du départ de Sylvie Tellier

« Il y avait une incompatibilité d’humeur avec Alexia Laroche-Joubert, pour ne pas dire autre chose. Sylvie Tellier ne supporte pas que quelqu’un ait l’ascendance sur elle. »

La prochaine élection de Miss France se déroulera le 17 décembre prochain en direct sur TF1. Petite révolution cette année : Sylvie Tellier sera présente pour la dernière fois, après avoir annoncé le 30 août dernier qu’elle quittait ses fonctions de directrice générale de Miss France, qu’elle occupait depuis 2005. Si cette dernière a prétendu ne pas être partie à cause d’Alexia Laroche-Joubert, la réalité est bien différente ! Afin de préserver l’image du concours, Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert jouent en public la carte de l’apaisement. Mais en coulisses, les tensions étaient telles qu’une collaboration entre les deux femmes était devenue impossible. Hubert Guérin, spécialiste du concours Miss France, collaborateur de Geneviève de Fontenay et auteur d’un livre dédié au concours qui sortira en novembre prochain, nous raconte les dessous d’une guerre sans merci…

Interview réalisée par Jérôme Goulon (Twitter @JeromeGoulon)

Jérôme Goulon : On a appris cet été le départ de Sylvie Tellier de Miss France. Malgré les rumeurs persistantes, on ne s’attendait pas à une annonce si brusque en plein mois d’août…

Hubert Guérin : Oui, pour le grand public, ce fut une surprise. En revanche, dans le monde des Miss, ça ne l’était absolument pas. Ce qui est certain, c’est que son départ s’est accéléré avec l’arrivée d’Alexia Laroche-Joubert à la tête de la société Miss France en juillet 2021, après avoir racheté le concours à Endemol.

Et ça ne collait pas avec Sylvie Tellier ?

Il y avait une incompatibilité d’humeur avec Alexia LAroche-Joubert, pour ne pas dire autre chose. Sylvie Tellier ne supporte pas que quelqu’un ait l’ascendance sur elle. Alexia Laroche-Joubert est arrivée avec des idées assez novatrices pour le concours, des envies de modifier le règlement, et elle s’est heurtée à Sylvie Tellier. Ce qui était une incompatibilité d’humeur s’est transformée en véritable guerre ouverte en interne, de très grosses tensions, des pressions, des humiliations qu’elles se lançaient en réunion. La cohabitation était devenue impossible.

Le départ de Sylvie Tellier était donc devenu inéluctable…

Oui. Sylvie Tellier avait demandé de quitter l’organisation Miss France dès décembre 2020. Mais ça ne s’est pas fait, notamment à cause du Covid. Les producteurs ont préféré la conserver, car elle connaissait bien la machine dans une période de très grosse incertitude. Pour la convaincre de rester, elle a reçu une augmentation de salaire ainsi qu’une augmentation de ses participations à la marque Miss France. En contrepartie de cette augmentation, elle a perdu la direction stratégique du concours dès décembre 2020. Sylvie Tellier n’était que consultée une fois les arbitrages effectués par Alexia Laroche-Joubert. Autrement dit, elle a été mise dans un placard ! Elle a renouvelé son souhait de partir, souhait qui a été exhaussé plus rapidement que prévu. Une annonce le 30 août, personne ne s’y attendait, surtout qu’elle sera présente à la prochaine élection de Miss France pour faire ses adieux au concours.

« Plusieurs producteurs successifs de l’émission m’ont raconté que Sylvie Tellier aurait « mérité des claques » sur la manière dont elle parlait à ses collaborateurs, en procédant à des humiliations publiques. »

Comment ça se passait en interne, avant son départ ?

Il y a eu de trop grosses tensions. Plusieurs producteurs successifs de l’émission m’ont raconté que Sylvie Tellier mettait une très mauvaise ambiance. Elle faisait régner un climat de terreur au sein des équipes. Plusieurs d’entre eux m’ont confié qu’elle aurait « mérité des claques » sur la manière dont elle parlait à ses collaborateurs, en procédant à des humiliations publiques. D’autres m’ont raconté que s’ils avaient le malheur d’exprimer leur ressenti sur quelque chose qu’elle avait décidé et qui n’allait pas, ils étaient « virés dans l’instant »…

Et quelle était la relation de Sylvie Tellier avec les Miss ?

Ces dernières années, les relations entre les Miss France et Sylvie Tellier étaient compliquées. Sylvie Tellier supportait mal que certaines Miss prennent de l’assurance, deviennent plus connues qu’elle. Par exemple, avec Vaimalama Chaves (2019) ou avec Diane Leyre (2022), ce n’est pas la grande entente… D’ailleurs, depuis le début de l’année, on ne la voit jamais avec Diane Leyre. Cela illustre deux choses : la mise au placard de Madame Tellier et le fait qu’elle préparait son départ en cherchant à se détacher de cette image « Madame Miss France ».

La situation était donc intenable…

Oui. Si son départ a été précipité, c’est parce que Sylvie Tellier était devenue un problème pour Miss France, en interne ou dans les relations publiques…

Et Sylvie Tellier ne pouvait pas lutter contre Alexia Laroche-Joubert ?

Non, puisque Alexia Laroche-Joubert a racheté le concours, c’est elle qui a gagné ! Sylvie Tellier avait cherché à devenir actionnaire majoritaire du concours, ce qui ne s’est pas fait car elle n’avait pas les moyens financiers. En télé, c’est l’argent qui gagne. Et il n’y avait surtout pas la place pour deux chefs. Quand vous avez deux femmes de très fort caractère, ça ne peut pas marcher…

On sait combien Alexia Laroche-Joubert a mis sur la table ?

On ne connaît pas le montant précis. On sait juste que ce ne serait pas en dessous de la somme qu’Endemol avait dépensée pour acheter le concours aux Fontenay, soit 9 millions d’euros.

Question que personne ne s’est posée : Miss France va rester sur TF1 ?

Bonne question ! Au rachat du concours par Alexia Laroche-Joubert, la clause d’exclusivité de diffusion sur TF1 aurait sauté ! Concrètement, si demain les audiences s’effondrent, TF1 peut dire : « Nous ne diffusons plus le concours Miss France ! ». En 2002, c’est justement cette peur d’un effondrement des audiences qui a conduit TF1 a ne pas racheter Miss France. Patrick Le Lay ne croyait pas à la pérennité du programme. Ils ont préféré payer des droits de diffusion astronomiques à une société de production externe, ce qui permettait à la chaîne de conserver sa liberté de diffusion.

« Dans les faits, Cindy Fabre ne remplace pas Sylvie Tellier. Aujourd’hui, c’est Alexia Laroche-Joubert qui a tous les pouvoirs. Cindy Fabre n’aura la main sur aucune décision stratégique. »

Comment a été choisie la remplaçante de Sylvie Tellier, Cindy Fabre ?

Attention, dans les faits, Cindy Fabre ne remplace pas Sylvie Tellier. Sylvie Tellier est remplacée par Alexia Laroche-Joubert, qui a fusionné la présidence et la direction générale de la société. Aujourd’hui, c’est Alexia Laroche-Joubert qui a tous les pouvoirs. Cindy Fabre fera office de coprésentatrice pour incarner le renouvellement par l’image, mais elle n’aura la main sur aucune décision stratégique. Elle sera chargée de préserver les valeurs de Miss France version Laroche-Joubert, de coordonner les élections régionales et de représenter la marque Miss France auprès des médias. Ce sont des choses qu’elle sait faire, elle est parfaitement légitime à ce poste.

Cindy Fabre et Alexia Laroche-Joubert s’entendent bien ?

Oui, il y a une histoire d’amitié entre Cindy Fabre et Alexia Laroche-Joubert. Elles se sont rencontrées en 2004 à Tours pour l’élection de Cindy Fabre comme Miss France 2005. À l’époque, Alexia Laroche-Joubert travaillait pour Endemol, qui venait de racheter le concours, et était chargée de l’élection de Miss France. Et puis il y a aussi une histoire de compatibilité. Cindy Fabre ne cherchera jamais à remplacer Alexia Laroche-Joubert ou à prendre la tête du concours…

On imagine donc que Cindy Fabre n’a pas été adoubée par Sylvie Tellier…

Non, pas du tout. Cindy Fabre et Sylvie Tellier ne se connaissent pas et ne s’entendent pas. Elles vont avoir des relations cordiales jusqu’en décembre, dans l’intérêt du concours. Cindy Fabre, c’est le choix d’Alexia Laroche-Joubert, pas celui de Sylvie Tellier, qui aurait préféré Camille Cerf, Miss France 2015. Alexia Laroche-Joubert a refusé, car Camille Cerf doit tout à Sylvie Tellier. Ça aurait été un moyen pour Sylvie Tellier de garder la main sur le concours…

Sylvie Tellier a plutôt été diplomate dans les médias jusqu’à présent, alors qu’elle doit cultiver une certaine rancœur, d’après ce que vous dites…

Sylvie Tellier est une femme d’affaires avertie. Ella a très bien conscience que cracher sur un concours qui l’a fait vivre pendant 17 ans, ce serait mal vu. Aujourd’hui, elle se lance dans la promotion des entreprises françaises… grâce à Miss France. Sylvie Tellier sans Miss France, ce n’est personne. Elle va bénéficier et utiliser l’image de marque de Miss France pour se reconvertir. Elle n’a donc aucun intérêt à aller au clash publiquement. De l’autre côté, Miss France et TF1 veulent à tout prix éviter une guerre médiatique comme il y a pu avoir entre Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier/Endemol.

Concernant la suite de Miss France, il y eu des rumeurs sur le départ de Jean-Pierre Foucault, qui ont été démenties. Qu’en est-il réellement ?

Il y a un an, lorsque je disais que Sylvie Tellier allait partir, tout le monde a démenti. Finalement, c’est ce qu’il s’est produit ! Le départ de Jean-Pierre Foucault a été évoqué pour la première fois en interne à TF1 en décembre 2020. À ce moment-là, TF1 aurait souhaité voir partir Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault. Sauf que Miss France est une vieille dame, et bousculer le concours aussi violemment, c’était un vrai risque. Le départ de Jean-Pierre Foucault est inéluctable ! Il va présenter cette année, peut-être la suivante puis il s’arrêtera.

« Aujourd’hui, c’est le nom de Nikos Aliagas qui est évoqué avec insistance à TF1 pour remplacer Jean-Pierre Foucault. »

Qui remplacera Jean-Pierre Foucault ? Camille Combal ?

A priori, Camille Combal a été écarté. En même temps, comme il n’anime que des accidents industriels sur TF1, ils ne vont pas le mettre à la présentation de Miss France. Aujourd’hui, c’est le nom de Nikos Aliagas qui est évoqué avec insistance à TF1 pour remplacer Jean-Pierre Foucault. Il a le bon profil, très connu du grand public, très identifié TF1, très expérimenté sur les grands shows et les directs. En plus, il est très proche d’Alexia Laroche-Joubert, qui a lancé sa carrière avec la Star Academy.

Pour finir, quel avenir pour Miss France, dont les audiences sont en baisse constante depuis des années ?

L’avenir de Miss France pose question. En ce qui concerne l’émission, même si les audiences restent élevées, elles baissent. Les annonceurs font désormais attention à leur image et le concours est très décrié. Le show est très cher à produire. Ensuite se pose l’avenir du concours en lui-même et des élections régionales. Comment va être accueilli le nouveau règlement ? C’est une vraie question. Les Miss peuvent désormais être mariée, avoir des enfants ou être transgenre. Alexia-Laroche Joubert veut en faire un show féministe. Est-ce la vocation de Miss France, là où on attend un concours de beauté ? Je n’en suis pas certain ! Geneviève de Fontenay me dit souvent : « Je serai là pour assister à la fin de Miss France… » L’avenir dira si elle a raison ou pas…

Hubert Guérin, ici aux côtés de Geneviève de Fontenay, auteur du livre L’écharpe d’une vie. Au cœur de la machine Miss France (370 pages). Sortie prévue en novembre 2022…