Amanda Lear et Salvador Dali, le lien d’une muse et d’un artiste

La mort d’Alain Philippe-Malagnac son mari et Didier Dieufis dans un incendie

La mort de son fils dont elle a rendu hommage sur Instagram

Amanda Lear et Salvador Dali : une relation artistique et énigmatique

Amanda Lear, muse de Salvador Dali : quand art et passion se rencontrent

Amanda Lear et Salvador Dali ont partagé une relation artistique et enigmatique qui a captivé le monde de l’art. En tant que muse du célèbre peintre surréaliste, Amanda a été le sujet de nombreuses œuvres emblématiques. Dali, fasciné par la beauté et la personnalité magnétique d’Amanda, l’a choisie pour être son inspiration créative. Leur collaboration artistique a transcendé les conventions et a donné naissance à des chefs-d’œuvre immortels.

Amanda Lear est l’une des rares muses de Salvador Dali, le célèbre peintre. Ils ont eu une relation, tu vois, après s’être rencontrés dans un club chic à Paris dans les années 1960. À l’époque, Amanda était étudiante aux Beaux-Arts et elle était fascinée par Dali, même si elle pointe quelques défauts chez lui. C’est grâce à cette relation que la légende Amanda Lear est née. Tout le monde se demandait qui était cette jeune femme qui accompagnait Dali partout où il allait pendant plus de 15 ans.

Amanda Lear et Salvador Dali à New York en 1965 assis côte à côte

Le dimanche 18 juin, Amanda Lear a parlé de sa relation avec Salvador Dali lors d’une interview avec Audrey Crespo-Mara dans l’émission Sept à Huit. Elle se souvient du “couple à trois” qu’ils formaient avec la femme de Dali, Gala Dali. Ils se demandaient “qui fait quoi ? Est-ce qu’elle est lesbienne ? Est-ce qu’ils font des trucs à trois ?” Amanda se rappelle des remarques qu’on lui faisait. Mais des décennies plus tard, elle nous éclaire sur cette relation qui était en fait seulement platonique, il n’y avait pas de sexe, il voulait veulent une jeune et belle muse à ses cotés.

Amanda Lear, une femme accomplie : succès, fortune et évolution

Au-delà de sa relation avec Salvador Dali, Amanda Lear âgée de 84 ans, a tracé son propre chemin vers le succès et la fortune. Son parcours remarquable l’a propulsée sur la scène internationale en tant que chanteuse, actrice et animatrice de télévision. Elle a enchaîné les succès musicaux, captivant les fans avec sa voix puissante et son charisme indéniable. Amanda a également fait preuve d’une incroyable détermination dans le domaine des affaires. Son talent, sa passion et sa persévérance ont fait d’elle une icône incontournable de l’industrie du divertissement.

“J’ai perdu toutes ces lettres d’amour, toutes nos photos. Personnellement, je n’ai plus un bijou, plus un disque. Les quelques tableaux de Salvador Dali qu’il m’avait offerts sont détruits. Même si tout cela avait été assuré, j’aurais touché quoi, 2 millions ? L’argent ne m’aurait pas redonné mon mari” déclare Amanda Lear

Amanda Lear et son défunt mari Alain Philippe-Malagnac profitant bras dans les bras dans leur ancienne villa incendié

Amanda Lear révèlent donner sa fortune à ses chats car elle “n’a pas de famille”. Après la mort de son mari Alain Philippe-Malagnac dans la nuit du 15 au 16 décembre 2000 dans leur maison à Saint Etienne du Grès dans un incendie qui lui fait perdre son mari, Didier Dieufis, un très bon ami à elle et leur mas. Cette tragédie dont elle ne s’est jamais remise, après ce malheureux évènement elle se trimbalait d’hôtel à hôtel avec ses quelques affaires dans deux valises.

Une belle fortune qu’elle ne laisse qu’à ses chats, elle révèle avoir fait son premier testament et que tous ses biens iront à ses chats et des oeuvres caritatives.

Amanda Lear et son fils : un lien maternel indéfectible

En plus de sa carrière brillante, Amanda Lear a également vécu une histoire personnelle marquante avec la mort de son chat. Ce 13 juin 2023 il perd la vie, elle lui rend hommage avec un post sur les réseaux sociaux “R.I.P. my dear old Chaussette ,23 years together ,I am so sad”. Son chat Chaussette qu’elle considérait comme son fils, comptait beaucoup pour elle, a disparu, une nouvelle qui l’attriste beaucoup. Le lien entre Amanda Lear et son fils est indéfectible, rempli d’amour, de soutien et de complicité.