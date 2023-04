Lewis Capaldi met fin à sa carrière à 26 ans

Dans une interview exclusive accordée au Times ce dimanche 2 avril, Lewis Capaldi a déclaré qu’il va peut être mettre fin à sa carrière en musique pour des raisons de santé.

Lewis Capaldi met fin à sa carrière : C’est qu’une rumeur ?

L’artiste britannique Lewis Capaldi né le 7 octobre 1996 à Glasgow, est un jeune chanteur écossais, auteur-compositeur-interprète qui a connu un grand succès depuis la sortie de sa chanson « Someone You Loved » en 2018, depuis il remporte plusieurs succès musicaux.

Cependant, il n’y a pas de preuve concrète que Lewis Capaldi met fin à sa carrière de chanteur. Il est vrai que certains artistes peuvent se sentir submergés par la pression de leur succès ou être confrontés à des défis personnels qui affectent leur carrière. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils vont mettre fin à leur carrière. Dans le cas de Lewis Capaldi, il n’a pas exprimé publiquement l’intention de se retirer de la musique, il a seulement annoncé sa maladie au public.

Si Lewis Capaldi décidait de mettre fin à sa carrière, ce serait une décision personnelle qui devrait être respectée.

Lewis Capaldi face à sa maladie pendant son concert

Lewis Capaldi s’oblige à faire une pause pendant son concert à cause de Syndrome de la Tourette, mais il a pu compter sur ses fans.

Lors d’un interview il déclare que :

“C’est lorsque que je fais de la musique, que le syndrome de Gilles de la Tourette apparaît. Je peux aller bien pendant plusieurs mois, et c’est une situation très étrange…”

À l’heure actuelle, le compromis en vaut la peine. Cependant si le syndrome s’aggrave, et que j’en arrive à un point où cela me crée des dommages irréparables, j’arrêterais…et il est tout à fait possible que je mette fin à ma carrière dans la musique”

Le chanteur écossais, qui avait révélé être atteint du syndrome Grilles de la Tourette en septembre 2022, et il a été pris de tics lors d’un concert à Francfort, il a du brièvement s’interrompre alors qu’il interprétait son tube “Someone You Loved”, mais pour le soutenir le public s’est mis a chanté à sa place. Après le concert l’artiste a rassuré ses fans sur TikTok qu’il a la syndrome de la Tourette, et qu’il va très bien et que juste à cause qui lui arrive lors il est fatigué, neveu ou excité.

Lewis Capaldi souffre du syndrome de la Tourette, Le syndrome de la Tourette est un trouble neurologique qui se caractérise par des tics moteurs et vocaux involontaires.

Le documentaire Netflix sur la santé mentale de Lewis Capaldi

Lewis Capaldi met en lumière sa vie quotidienne dans ce documentaire Netflix, diffusé le mercredi 5 avril 2023. Lewis Capaldi peut mettre fin à sa carrière musicale en raison de problèmes de santé.

Les fans du chanteur pourront en savoir plus sur lui. Lewis Capaldi, chanteur britannique proche de ses fans et n’hésitant pas à se moquer de lui-même, il a accepté qu’il soit suivi pendant deux ans et demi dans un documentaire Netflix.

Découvert en 2018 avec son titre «Someone You Love », Lewis Capaldi s’est retrouvé sous les projecteurs, atteignant la célébrité. Cependant, sa santé mentale a chuté et l’anxiété s’est installée depuis 2018, les fans l’ont découvert en 2022.