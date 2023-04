Sarah Fraisou est actuellement en mauvaise condition morale et a tenté de se suicider la nuit du 4 au 5 avril 2023. Nous sommes cependant soulagés de savoir que la candidate de télé-réalité est encore en vie.

La nouvelle de la tentative de suicide de Sarah Fraisou a choqué les fans de la candidate de télé-réalité. Beaucoup se sont demandé ce qui avait pu la pousser à commettre un tel acte. Elle a donné de ses nouvelles mercredi dernier. Le rappeur Booba n’a pas hésité à la critiquer sur Twitter pour ce Drame.

Booba face au Drame de Sarah Fraisou

Si aujourd’hui Sarah Fraisou est hors de danger après avoir été victime d’une agression, le milieu médiatique ne s’est pas fait attendre pour réagir. Le rappeur Booba, qui a fait de son combat la défense du monde de l’influence, n’a pas mâché ses mots à l’encontre de l’agresseur. Il a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux et a appelé à une prise de conscience collective face à la violence qui peut parfois sévir dans notre société. En effet, cette agression rappelle l’importance de lutter contre toutes les formes de violence et de protéger les personnes vulnérables.

“Il faudrait créer un pôle d’aide psychologique pour influvoleurs” , écrit le rappeur Booba sur Twitter.

Certains internautes ont suggéré que la pression médiatique et les critiques constantes sur son apparence physique pourraient être en cause. D’autres ont évoqué les difficultés financières de Sarah Fraisou ces derniers temps, qui auraient pu la conduire à cette extrémité. Il est important de rappeler que les problèmes de santé mentale peuvent toucher tout le monde, même les personnalités publiques.

Malgré cette épreuve difficile, Sarah Fraisou a montré une grande force en donnant de ses nouvelles mercredi soir. Nous espérons qu’elle recevra tout le soutien et l’aide dont elle a besoin pour surmonter cette période difficile.

La candidate Sarah Fraisou met fin à sa vie

la nuit du 4 au 5 avril 2023, la candidate de télé-réalité a posté deux messages très alarmants sur Snapchat elle annonçait très clairement sa volonté de vouloir en finir dans ces messages d’adieu, influenceuse écrit :

Les amis, je vous dis adieu. Je vous aime, merci d’avoir été là. Je me retire, j’ai passé de merveilleuses années avec vous. Merci à ma famille, mes amis d’avoir toujours été là mais Sarah est fatiguée, épuisée, dégoûtée de toute cette vie et vous dit adieu. Je vous aime. Ne m’en voulez pas. Oui, je veux quitter cette vie, oui c’est égoïste je sais mais c’est la seule chose que je souhaite réellement. Ne m’en voulez pas encore une fois s’il vous plaît. Ne soyez pas dans le jugement, respectez mon choix, merci

Sarah se dit dégoûtée de cette vie et explique que sa souffrance intérieure est devenue trop forte ces messages ont été supprimés quelques heures plus tard mais ont évidemment beaucoup inquiété les internautes cela faisait d’ailleurs plusieurs jours que Sarah était moins présente sur les réseaux sociaux et elle avait clairement confié avoir le moral au plus bas cela semble également très tendu avec son mari Mehdi qui était parti passer quelques jours dans sa famille. Depuis quelques jours des proches de Sarah ont tenté de rassurer les internautes mais la jeune femme a donnée de ses nouvelles le mercredi dernier.

A propose de Sarah Fraisou

Sarah Fraisou est une personnalité de la télé-réalité française. Elle s’est fait connaître en participant à plusieurs émissions de téléréalité telles que « Les Princes de l’Amour », « Les Anges de la télé-réalité » ou encore « La Villa des Coeurs Brisés ». Elle a également fait parler d’elle pour ses transformations physiques impressionnantes et a régulièrement partagé son parcours de perte de poids avec ses fans sur les réseaux sociaux.