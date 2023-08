Paris, le 4 août 2023 – Les fans de Léna Situations ont fait la queue pendant 10 heures pour le nouveau pop-up store de la YouTubeuse à Paris. Le magasin, situé dans le 10e arrondissement, a ouvert ses portes le jeudi 3 août et a été pris d’assaut par les fans.

Qui est l’influenceur Léna Situations ?

Léna Mahfouf est née à Paris en 1997 de parents algériens. Elle a grandi dans une famille de classe moyenne et a toujours eu une passion pour la mode et la beauté. En 2013, elle a créé sa propre chaîne YouTube, où elle a posté des vidéos sur sa vie, son style et ses réflexions sur la culture pop.

La chaîne de Léna a rapidement gagné en popularité, et elle est rapidement devenue l’une des YouTubers les plus populaires en France. Ses vidéos sont connues pour leur humour, leur authenticité et leur contenu relatable. Léna a également collaboré avec certaines des plus grandes marques au monde, dont Dior, Nike et L’Oréal.

En 2020, Léna a publié son premier livre, Toujours plus (Toujours plus). Le livre a été un best-seller et a contribué à solidifier le statut de Léna en tant qu’icône culturelle.

Léna est aujourd’hui l’une des influenceuses les plus réussies des médias sociaux au monde. Elle compte plus de 10 millions d’abonnés sur YouTube, plus de 4 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 2 millions d’abonnés sur TikTok. Elle est également une femme d’affaires prospère, avec sa propre ligne de vêtements et d’accessoires.

Le nouveau pop-store de Léna Situations rend les fans fous!

Les fans étaient impatients d’acheter les dernières collections de Léna Situations, qui propose des vêtements, des accessoires et des produits de beauté. Ils ont également pu rencontrer la YouTubeuse en personne et faire des photos avec elle.

La file d’attente devant le pop-up store était longue et il a fallu aux fans attendre plusieurs heures avant de pouvoir y entrer. Cependant, ils étaient tous très enthousiastes et heureux d’avoir pu rencontrer leur idole.

Le pop-up store de Léna Situations est ouvert jusqu’au 31 août. Les fans qui ne l’ont pas encore visité ont encore quelques semaines pour se faire plaisir !

Voici quelques témoignages de fans qui ont fait la queue pour le pop-up store de Léna Situations :

“Je suis fan de Léna Situations depuis longtemps et je suis très heureuse d’avoir pu la rencontrer en personne. Elle est vraiment gentille et accessible.”

“J’ai acheté des vêtements et des accessoires dans le pop-up store et je suis très contente de mes achats. Les produits sont de très bonne qualité et ils sont très abordables.”

“J’ai fait la queue pendant plusieurs heures, mais ça valait le coup ! J’ai passé une journée super avec Léna Situations et j’ai même eu la chance de faire une photo avec elle.”

Le pop-up store de Léna Situations a été un véritable succès auprès des fans. La YouTubeuse a pu rencontrer ses admirateurs et leur proposer des produits de qualité à prix abordables. Une journée inoubliable pour les fans et pour Léna Situations !