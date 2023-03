Virgil Pignon, de son vrai nom Delcan, est connu pour avoir participé à plusieurs émissions de télé-réalité. Il a commencé sa carrière en 2016 dans la première saison de “Moundir et les apprentis aventuriers” en duo avec sa compagne de l’époque, Hillary. Par la suite, il a enchaîné les programmes tels que “Le Cross des Marseillais”, “La Villa des cœurs brisés” et “Les Anges 12”. Le dimanche 26 mars, Virgil a accordé sa première interview depuis sa descente aux enfers à Sam Zirah sur sa consommation de drogue.

Virgil Pignon, surnommé “Monsieur Pignon” par Nicolas Lozina pendant leur participation à “La Villa des cœurs brisés”, a admis que son comportement devant les caméras ne reflétait pas vraiment sa personnalité sensible. Depuis deux ou trois ans, il a repris une vie normale grâce à une injection mensuelle de médicaments qui permet de réguler son humeur.

Il a déclaré :

Ce qui m’a fait tomber en dépression après Les Anges, c’est l’argent et Chani. Quand je me suis revu à l’écran, je me suis demandé comment j’avais pu tromper Cloé. C’était une fille bien ! J’ai fait n’importe quoi avec elle.