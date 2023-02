ur l’émission Mad Mag Eddy révèle la réalité sur son amitié avec Amélie Neten, la candidate de téléréalité.

Les anciens “Best friends” ne se parlent plus, Eddy affirme sur l’émission Mad Mag qu’il ne connaît pas son ancienne meilleure amie Amélie Neten et que l’amitié révélée à la télé n’est pas réelle.

Eddy ne parle plus à Amélie Neten

Eddy, Amélie Neten et Anaïs Camizuli se sont surnommés « Les foufounas », lors de leur participation à l’émission des Anges. Une amitié qui a attiré tout le monde, puisqu’ils étaient trop attachés l’un à l’autre. Après quelques années, cette amitié s’est transformée en guerre. En effet, Eddy et Amélie ne s’entendent plus et ne se parlent plus alors que la relation d’Eddy et Anaïs est toujours fixe. Eddy dans l’émission Mad Mag a révélé plusieurs secrets sur le comportement d’Amélie et leur amitié.

Eddy, candidat de la téléréalité, Secret Story 7 et les Anges. Il a refusé auparavant de rejoindre le plateau de l’émission de NRJ12 en raison de la présence d’Amélie . En effet, il explique dans l’émission Mad Mag qu’il n’était jamais meilleurs amis avec elle et que ce n’était qu’à la télé :

En dehors des Anges, le trio c’est un duo, c’est Anaïs et moi. Amélie Neten, je sais qu’elle a sa famille mais moi j’ai plus vu Coralie en 8 mois que Amélie en 3 ans.

À part dans Les Anges ou en booking, je ne la connais pas Amélie, en fait. Je l’ai unfollow de Facebook et de Twitter. Elle n’est jamais venue chez moi, je suis jamais venue chez elle. C’est pas mon pote en fait ! Ce n’est pas une méchante fille, je lui souhaite que du bonheur, mais à part en tournage c’est pas ma pote. Je ne suis pas un menteur, on n’est pas amis.

Amélie lui répond sur Twitter :

Facile de parler quand je suis pas là oui on est pas pote bisous #MadMag “, a-t-elle écrit.

Les internautes choqués par Eddy et Amélie Neten

Sur les réseaux sociaux, Eddy s’est fait critiquer par les internautes, parce qu’il parle toujours de cette histoire d’amitié avec Amélie qu’elle a eu lieu depuis plusieurs années, mais si ça ne lui a pas fait autant de mal, il n’aurait pas évoqué cette histoire jusqu’à nos jours.

Les internautes, sur les réseaux, lui répondent :

Eddy a le seum qu’Amélie continue la télé et pas lui, ce sont des histoires qui datent de 10 ans

Il est ridicule, ça fait 100 ans, il a encore mal ? Mdddr l’aventure, c’est l’aventure, la vraie vie, c’est la vraie vie. Ridicule ce mec

Ils ont aussi critiqué Amélie et son comportement, puisqu’elle avait beaucoup de problèmes avec d’autre candidat de la télé-réalité :

« Amélie est fausse avec tout le monde »

Quoi qu’il en soit, Eddy semble encore très déçu du comportement d’Amélie.

Cocaïnomane : Eddy consomme de la cocaïne en soirée ….

Eddy est un personnage très apprécié par les internautes, il a une personnalité drôle. On l’a découvert pour la première fois en 2013 dans la 7ᵉ saison de Secret Story, puis dans la 8ᵉ saison des Anges sur NRJ12, et il a aussi intégré dans La Villa des cœurs brisés 2.

Son camarade Julien Bert l’a accusé d’être « cocaïnomane ». Eddy a répondu au micro du blogueur Sam Zirah :

Dire que je tape du matin au soir, c’est pas vrai

Mais, le candidat de la télé-réalité a assumé qu’il avait déjà pris de la drogue :

Oui, j’ai déjà fumé un joint. Oui, j’ai déjà tapé une trace. Je vais le dire ! Moi, je suis là, j’assume, ok ? […] Oui j’ai déjà essayé. Je ne vais pas dire “comme tout le monde”, mais….