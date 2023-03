Les Apprentis Aventuriers 6 :une équipe craque !

Le tournage des “Apprentis Aventuriers 6” n’est pas de tout repos pour les candidats. Entre les épreuves difficiles, la fatigue, la faim et les blessures, ils doivent faire preuve de résilience pour tenir jusqu’au bout. Mais pour Hilona Gos, c’en est trop. La jeune femme, qui montre des signes de faiblesse depuis le début de l’aventure, doit abandonner sur avis du médecin.

Hilona Gos et Paul André abandonnent LAA6

Les candidats des “Apprentis Aventuriers” ne ménagent pas leurs efforts pour survivre dans cette compétition extrême. La journée n’a pas été facile pour les candidats des “Apprentis Aventuriers”. Après l’abandon d‘Hilona Gos, Laurent Maistret est venu sur la plage pour en savoir plus sur les raisons de son départ.

Hilona a expliqué que sa santé s’était considérablement détériorée en raison du manque de nourriture et de repos. Elle a rendu visite au médecin à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, il a estimé qu’elle ne pouvait pas continuer dans la compétition.

« Le médecin n’a pas voulu la cacher encore »,

a déclaré Hilona à Laurent Maistret, avec une pointe d’amertume.

Elle a également précisé que Paul-André, son binôme, avait tout fait pour la soutenir, mais que son état de santé était devenu trop préoccupant.

Malgré son départ prématuré de l’aventure, Hilona garde le moral et se concentre sur sa santé.

Malheureusement, ce n’est pas le seul coup dur que les candidats ont dû affronter. La défaite contre les Blancs lors du duel a par ailleurs coûté la place de Romane et Anthony Matéo, tandis que Victoria Mehault a abandonné pour sauver son couple, entraînant avec elle son binôme, Nicolo.

Mais ce n’est pas tout, Jessica a également été confronté à un danger mortel en mangeant une plante toxique. Heureusement, elles ont été prises en charge par l’équipe médicale et se rétablissent petit à petit.

Photo d’Hilona Gos et Paul André

Malgré ces obstacles, les candidats doivent continuer à se battre pour rester dans la compétition. L’arrivée de Romane et Anthony Matéo, qui remplacent Hilona et son binôme Paul André, pourrait bien créer des tensions dans l’équipe adverse.

Dans cette lutte pour la survie, les candidats doivent faire preuve de persévérance pour tenir jusqu’au bout. Les prochains épisodes des “Apprentis Aventuriers” promettent d’être riches en rebondissements et en émotions. Qui sait ce qu’il va se passer ensuite ? Seuls les plus forts survivront et sortiront vainqueurs de cette compétition impitoyable.

Hilona et Paul André : une rupture difficile avant les apprentis aventuriers 6

Depuis quelques semaines, les fans de Hilona Gos et Paul André suivent de près leur histoire d’amour tumultueuse. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les deux tourtereaux, car ils ont annoncé leur séparation définitive. Paul André a avoué avoir trompé Hilona, ce qui a poussé cette dernière à rompre leur relation.

Photo d’Hilona Gos et Paul André

Hilona Gos quant à elle, a confié avoir été poussée à bout en raison de son histoire avec Julien Bert. Elle ne pardonne pas l’infidélité de Paul André et a décidé de mettre un terme à leur relation.

Hilona a déclaré

J’ai toujours eu la force de combattre les épreuves que j’ai traversées au cours de ma vie. Mais dernièrement, ma plus grande épaule est partie. Paul-André. Oui c’est vrai que c’est terminé. Il a trop subi et enduré la peine depuis des mois… et il a fait une erreur.

Paul André s’était jusqu’à présent tenu éloigné de cette polémique, mais il a finalement publié un long message dans lequel il reconnaît sa tromperie et fait une déclaration d’amour à Hilona. Il considère cette dernière comme la femme de sa vie et espère que leur amour sera assez fort pour continuer à avancer ensemble.

Malheureusement, leur relation semble irrémédiablement brisée, et il semble peu probable qu’ils se remettent ensemble, Hilona est déterminée à ne pas pardonner l’infidélité de Paul André, et ce dernier doit faire face à la conséquence de son erreur.