Le retour en France d’Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy

Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy font leur retour en France cette été pour profiter avec leur famille

Ils ont pour projet de s’installer à Los Angeles pour vivre le rêve américain

Hillary souhaite avoir un troisème enfant, une fille, chose que Giovanni ne souhaite pas tout de suite

Retour en France : Les Nouveaux Projets d’Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy

Après avoir vécu des aventures passionnantes à travers le monde, Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy s’apprêtent à faire leur retour en France. Le couple d’influenceurs, suivi par des milliers de fans, reviennent sur le sol français. Ayant conquis le cœur des internautes avec leurs voyages et leur vie de famille, ils se préparent à partager leurs aventures dans leur pays d’origine. Hillary et Giovanni sont impatients de renouer avec leurs racines et de continuer à inspirer leur communauté avec leur audace et leur passion.

Le Rêve Américain d’Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy

Alors que leur retour en France se profile, Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy ne peuvent s’empêcher de rêver d’une nouvelle vie aux États-Unis. Le couple d’influenceurs, avide de nouvelles expériences, envisage de s’installer en Californie pour vivre leur propre version du rêve américain. À travers leurs publications sur les réseaux sociaux, ils ont partagé leur intention d’explorer de nouveaux horizons et de s’immerger dans la culture vibrante de Los Angeles. Entre opportunités professionnelles et envie de découvertes, Hillary et Giovanni comptent sur cette expérience pour enrichir leur parcours et offrir à leurs enfants des perspectives uniques.

Avant de se lancer dans leur projet américain, Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy prévoient un retour en France. Comme de nombreux influenceurs français, ils profitent de cette période estivale pour renouer avec leurs proches et profiter des joies de leur pays natal, et la chaleur qui arrive dans les pays du Golfe. Après avoir parcouru le monde avec leurs enfants, ils souhaitent offrir à Milo et Mattteo des moments privilégiés avec leurs grands-parents et leur famille avant la rentrée scolaire en septembre. Ce retour aux sources est également l’occasion pour Hillary et Giovanni de recharger leurs batteries avant de se lancer dans de nouvelles aventures outre-Atlantique. Restez connectés pour découvrir les moments précieux que ce couple partagera avec leur communauté lors de leur séjour en France.

Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy parents pour la troisième fois

C’est dans sa story Instagram qu’Hillary annonce à ces followers que son test est … négatif !

Hillary a exprimé son souhait d’avoir un autre enfant lors d’une vidéo Snapchat, demandant à Giovanni s’il voulait une petite blonde aux yeux bleus. Cependant, Giovanni émet des inquiétudes face aux difficultés liées à l’éducation d’un enfant, tels que les réveils, les déplacements et les pleurs.

“J’adorerais avoir une petite fille, c’est mon rêve. Mais c’est trop compliqué, trop de défis. Nous voyageons trop souvent en avion pour avoir beaucoup d’enfants.” Giovanni

Bien qu’il envisage d’avoir une petite “princesse”, il estime que c’est encore trop tôt. Il se projette même en ayant des jumelles, bien qu’il se montre réticent lorsque sa femme évoque l’idée de triplés. La décision d’élargir la famille reste mitigée pour Giovanni Bonamy, malgré son désir d’une petite fille et de jumelles.”

Hillary se prenant en selfie sur Snapchat avec un teste de grossesse négatif

Après avoir exploré les quatre coins du globe et partagé leurs péripéties avec leur public, Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy sont prêts à franchir de nouvelles étapes passionnantes dans leur vie. Entre le retour en France et le projet de s’installer aux États-Unis, ce couple d’influenceurs continue d’inspirer par leur audace et leur détermination. Leur histoire est celle d’un voyage perpétuel à la recherche de découvertes et d’expériences enrichissantes. Restez connectés pour suivre leurs aventures et de leur esprit d’aventure.