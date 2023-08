L’acteur d’Euphoria Angus Cloud meurt à l’âge de 25 ans

Le monde de la télévision a été secoué aujourd’hui par la mort d’Angus Cloud, mieux connu pour son rôle de Fezco dans la série à succès d’HBO Euphoria. Cloud avait seulement 25 ans.

La cause du décès n’a pas encore été révélée, mais la famille de Cloud a confirmé qu’il est décédé d’une overdose accidentelle. Il a été retrouvé sans vie dans sa maison de Los Angeles lundi matin.

En plus d’Euphoria, Cloud avait également joué dans les films The Hate U Give et Waves. Il était une star montante à Hollywood, et sa mort est une grande perte pour l’industrie.

La famille de Cloud a demandé de la confidentialité pendant cette période difficile. Une cérémonie commémorative est prévue pour la fin de la semaine.

Hommages à Angus Cloud

Des hommages ont afflué pour Angus Cloud après sa mort. Ses co-stars d’Euphoria, dont Zendaya, Hunter Schafer et Maude Apatow, ont tous pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin.

“Je suis si brisé”, a écrit Schafer sur Instagram. “Angus était l’une des personnes les plus spéciales que j’ai jamais rencontrées. Il était si talentueux, si gentil et si drôle. Je ne l’oublierai jamais.”

“Angus était un original”, a écrit Apatow sur Twitter. “Il était si talentueux et si drôle. Il nous manquera beaucoup.”

D’autres célébrités qui ont rendu hommage à Cloud incluent John Boyega, Olivia Rodrigo et Timothée Chalamet.

Angus Cloud, Star d’Euphoria, Mort à 25 ans suite à un Possible Overdose

Il est 17h13, heure locale, lorsque la police annonce que la cause du décès d’Angus Cloud reste inconnue à ce stade, et qu’une enquête a été ouverte.

À 15h30, le département de police d’Oakland et les pompiers répondent à un appel au 911 fait vers 11h30 du matin, lundi, par la mère d’Angus Cloud. Elle signale une possible overdose et mentionne que son fils n’avait plus de pouls. Malheureusement, Angus a été déclaré mort sur les lieux. Une source proche de la famille nous informe qu’Angus faisait face à de graves pensées suicidaires après son retour d’Irlande, où ils avaient enterré son père. On nous dit qu’il séjournait chez sa famille en essayant de surmonter son chagrin.

Angus Cloud, célèbre pour son rôle dans la série “Euphoria”, est décédé chez lui à Oakland.

La famille de l’acteur nous confie : “C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un être humain incroyable aujourd’hui. En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour chacun d’entre nous à bien des égards.”

Ils ajoutent : “La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte. Le seul réconfort que nous avons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus avait parlé ouvertement de sa bataille contre sa santé mentale, et nous espérons que son décès pourra rappeler aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas combattre cela en silence.” La famille ne révèle pas encore la nature exacte de sa mort, mais semble suggérer que cela pourrait être lié à ses difficultés à faire face au décès de son père.

L’impact de la mort d’Angus Cloud sur les fans d’Euphoria

La mort d’Angus Cloud est un rappel des dangers de la toxicomanie. Il était un jeune homme avec un bel avenir devant lui, mais il nous a été enlevé trop tôt.

La mort de Cloud aura également un impact significatif sur la distribution et l’équipe d’Euphoria. Ils étaient tous proches de lui, et ils pleureront sa perte pendant longtemps encore.

La série elle-même sera également affectée par la mort de Cloud. Fezco était un personnage majeur d’Euphoria, et il sera difficile de le remplacer.

Cependant, les créateurs de la série ont déclaré qu’ils continueront à faire Euphoria sans Cloud. Ils croient qu’il est important de raconter les histoires de ces personnages, même face à la tragédie.

Angus Cloud : Un vrai talent qui est parti trop tôt

L’héritage d’Angus Cloud vivra. Il était un acteur talentueux qui a apporté de la joie à de nombreuses personnes. Sa mort est une tragédie, mais sa mémoire ne sera jamais oubliée.

Il sera remembered pour son rôle de Fezco dans Euphoria, mais il était aussi un rappeur talentueux et une personne gentille et drôle. Il nous manquera beaucoup à sa famille, ses amis et ses fans.