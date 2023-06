Scarlett Johansson rêve de partager l’affiche avec ce célèbre acteur d’Hollywood

Récemment, une nouvelle aspiration de collaboration a émergé entre ces deux titans du cinéma, une perspective qui ouvre la voie à une nouvelle ère de possibilités cinématographiques.

Scarlett Johansson, l’étoile lumineuse d’Hollywood, révèle son désir de partager l’écran avec un acteur iconique d’Holywood.

L’acteur lui réponds positivement ! Ce qui ouvre des portes à de probables réalisateurs.

Un film en commun avec son idole pourrait-il voir le jour ?

Scarlett Johansson : Une ambition de collaboration avec une icône du cinéma

Depuis son rôle dans la franchise Marvel en tant que Black Widow, **Scarlett Johansson** est devenue l’une des figures incontournables d’Hollywood. Malgré son parcours impressionnant, il reste un acteur célèbre avec qui elle aspire à partager l’écran.

Révélée lors de la première du film Asteroid City à New York, Scarlett Johansson confie son admiration pour un certain acteur de renommée mondiale. À la surprise de tous, elle annonce : “J’adorerais tourner avec Tom Cruise”. Une déclaration qui laisse présager une possible collaboration future entre ces deux icônes du cinéma.

At the #AsteroidCity premiere, Scarlett Johansson shares that she’d love to work with Tom Cruise soon pic.twitter.com/VKX8IbwEST — The Hollywood Reporter (@THR) June 14, 2023

Tom Cruise : L’acteur de Mission Impossible qui fait rêver Scarlett Johansson

Reconnu mondialement pour ses rôles d’action et notamment celui d’Ethan Hunt dans la saga Mission Impossible, Tom Cruise est une figure emblématique d’Hollywood. Il semblerait que son talent et son charisme aient séduit Scarlett Johansson qui apprécie grandement son travail.

Lorsqu’on lui a lancé l’idée d’une collaboration potentielle, l’actrice n’a pas hésité à confirmer son intérêt en disant : “Oui s’il vous plaît, faites-le.” Il reste à voir si un réalisateur saura capter cette opportunité et réaliser le rêve de Scarlett Johansson.

Tom Cruise et Scarlett Johansson les icônes du cinéma américain

Un duo inédit en perspective : Tom Cruise prêt à partager l’écran avec Scarlett Johansson ?

“Oui, ça arrivera absolument” a assuré Tom Cruise à l’occasion de la première de «Mission impossible 7» en Italie

Scarlett Johansson : Une “véritable étoile du cinéma” aux yeux de Tom Cruise

Tom Cruise n’a pas hésité à faire part de son admiration pour Scarlett Johansson, distinguée d’un César d’honneur en 2014 et d’un BAFTA de la meilleure actrice pour son rôle remarquable dans «Lost in Translation» de Sofia Coppola en 2003. “C’est une formidable actrice et une authentique étoile du cinéma”, a souligné Tom Cruise, qui s’est montré particulièrement attentif à la carrière de Scarlett Johansson. “Elle possède un talent phénoménal. Elle dégage un réel charisme”, a-t-il ajouté, manifestement ravi à l’idée de ce futur partenariat à l’écran.

Tom Cruise a aussi mis en avant la capacité de l’actrice à s’illustrer dans une multitude de genres, allant de la comédie au drame, en passant par l’action et le suspense. “Elle a cette capacité à tout endosser. C’est une actrice qui sait captiver”, a-t-il précisé, réaffirmant son désir de tourner avec elle. “Observez, cela va inévitablement se produire”, a conclu Tom Cruise, palpablement enthousiasmé par cette idée.

En conclusion : Scarlett Johansson et son aspiration de jouer aux côtés de Tom Cruise

Dans cet article, nous avons découvert l’aspiration de l’actrice Scarlett Johansson, célèbre pour son rôle de Black Widow, de partager l’affiche avec la légende de Hollywood, Tom Cruise. Bien que la collaboration ne soit pas encore concrète, le désir des acteurs est manifeste et pourrait bien attirer l’attention d’un réalisateur audacieux. Seul l’avenir nous dira si cette union cinématographique se réalisera.