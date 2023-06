La chanteuse Eve Angeli enceinte à 42 ans attend son premier enfant.

“Vivre un rêve” : Eve Angeli annonce sa grossesse à 42 ans

La pop star bien-aimée, Eve Angeli, a partagé une nouvelle charmante avec ses fans : elle attend son premier enfant à l’âge important de 42 ans. La nouvelle réconfortante a été partagée via un post Instagram le mercredi 21 juin.

Angeli, un nom familier depuis sa montée en popularité au début des années 2000, s’apprête à embrasser un autre chapitre passionnant de sa vie : la maternité. La chanteuse, renommée pour sa série de tubes et son esprit distinctif, surnommé “évangélismes”, a maintenu un profil médiatique relativement discret ces dernières années.

Cependant, son récent retour sur la scène musicale avec l’album auto-produit ‘Je sème’, couplé à son annonce personnelle, a ravivé l’intérêt du public.

Pendant 17 longues années, Eve Angeli a vécu aux côtés de son producteur, Michel Rostaing. En 2019, elle a révélé un changement dans sa vie personnelle – elle s’est remariée. Mais contrairement à son premier mariage, elle a choisi de garder l’identité de son nouveau mari sous le couvert, témoignant de son désir de confidentialité.

Eve Angeli, invitée sur le plateau de TPMP le 19 février 2022.

“Retrouver l’Amour” : Le voyage d’Eve Angeli vers la maternité à 42 ans

Dans une interview révélatrice avec Closer, Eve Angeli s’est ouverte sur son nouvel amour. La star a trouvé du réconfort et du soutien auprès de son partenaire, qui est de 12 ans son aîné. Lui, a-t-elle avoué, l’a aidée à retrouver sa confiance en elle et l’a fait se sentir belle sans maquillage. Le couple, qui s’est rencontré pour la première fois dans une salle de sport il y a six ans, est marié heureusement depuis trois ans. Non seulement la chanteuse est devenue à nouveau une épouse, mais elle a également embrassé le rôle de belle-grand-mère pour les deux filles adultes de son mari, qui sont déjà mères elles-mêmes. Angeli avait également partagé son désir de maternité et sa croyance à laisser la nature suivre son cours.

“Premier aperçu de joie” : Eve Angeli affiche son ventre arrondi à 42 ans

Dans une publication Instagram datée du 21 juin, Eve Angeli a surpris ses abonnés en annonçant la joyeuse nouvelle de sa grossesse à 42 ans. La star aspirait à ce bonheur maternel depuis des années et a exprimé sa profonde gratitude pour ce rêve devenu réalité. Elle a partagé une photo montrant son baby bump pour la première fois, pour le plus grand plaisir de ses fans. Elle a choisi de ne pas encore divulguer le sexe du bébé ou la date d’accouchement, gardant l’anticipation vivante. Cette nouvelle capitale a été accueillie avec un immense bonheur par ses fans, ainsi que par des amis proches comme l’ancienne Miss France, Elodie Gossuin.

