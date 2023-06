Kelly Vedovelli en larmes : Que s’est-il passé sur le plateau de TPMP ? Les larmes de la chroniqueuse ont suscité de vives interrogations alors qu’elle a quitté brusquement l’émission. Découvrez les raisons de son départ et les spéculations qui circulent.

Kelly Vedovelli en larmes, elle se cache et se fait consoler par Hugo Manos

Après quelques instants elle décide de quitter furtivement le plateau

Les téléspectateurs dans l’incompréhension, ils cherchent des réponses et pensent que c’est en lien avec sa relation avec Cyril Hanouna

Les raisons du départ de la chroniqueuse : Kelly Vedovelli quitte le plateau de TPMP

Kelly Vedovelli en larmes : des spéculations sur son départs

Lors de la dernière diffusion de “Touche pas à mon poste” sur la chaîne C8, un moment bouleversant a captivé l’attention des téléspectateurs. Kelly Vedovelli quitte le plateau de TPMP, la chroniqueuse, a été filmée en train de verser des larmes, provoquant une vive inquiétude parmi les fans de l’émission. Mais que s’est-il réellement passé sur le plateau de TPMP ? Quelles sont les raisons qui ont poussé Kelly Vedovelli à quitter précipitamment l’émission ? Les interrogations se multiplient et les spéculations vont bon train.

Kelly Vedovelli en larmes sur TPMP, elle essuie ses larmes discrètement et se cache le visage

Kelly Vedovelli quitte le plateau de TPMP brusquement, de nombreuses questions se sont posées. Certains fans de l’émission ont émis des hypothèses selon lesquelles son départ pourrait être lié à sa relation avec Cyril Hanouna, l’animateur, tandis que d’autres envisagent des raisons personnelles. Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur une possible histoire d’amour entre les deux personnalités. Les tensions supposées entre eux auraient-elles finalement conduit Kelly Vedovelli à prendre cette décision radicale ?

Seul le prochain numéro de Touche pas à mon poste pourra peut-être éclaircir cette affaire et mettre fin aux spéculations. Affaire à suivre…

Le mystère autour de la relation Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli

Cyril Hanouna l’animateur et Kelly Vedovelli DJ et chroniqueuse de son émission ont une relation a première vu professionnelle et simplement amicale. Cyril est très discret sur sa vie privé et ses relations amoureuses. Il déjà était clair sur sa relation amoureuse comme quoi il serait “maqué”.

Sa dernière apparition au tournoi de Rolland Garros assis auprès d’une jeune fille a ouvert les débats : serait-ce sa femme ? quelle est leur relation ? Il s’avère que cette femme est une joueuse de tennis, qu’ils ont simplement discuter rien de plus.

Mais le bourdonnement qui convainc le plus les téléspectateurs est celui que Baba serait en couple depuis plusieurs années maintenant avec Kelly. Bien que plus d’une fois la chroniqueuse était mal au sujet de divers sujet par rapport au présentateur, elle aussi ne déclare rien sur ces spéculations.

Une nouvelle saison, de nouveaux chroniqueurs

L’émission va prendre fin ce vendredi 23 juin 2023, et reprendra en septembre pour une nouvelle saison. De nouveaux sujet, de nouveaux débats et de nouveaux chroniqueurs.

La prochaine saison attend Evelyne Thomas la présentatrice de l’émission “C’est mon choix”, Alex Goude lui présentateur de l’émission “La France à un incroyable talent”.

L’animateur radio d’”Europe 1” Yann Moix et l’éditeur Éric Naulleau seront également présent à la rentrée prochaine.