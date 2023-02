Kelly Vedovelli critique les poses langoureuses de Joy Hallyday sur les réseaux sociaux, à l’émission Touche pas à mon poste, elle critique ses vidéos, mais Jazz Correia n’a pas laissé passer ça et clash la chroniqueuse.

Jazz Correia s’est fait connaître grâce à l’émission « Qui veut épouser mon fils » sur TF1. Ce lundi 20 février elle a aussi commenté les propos de l’émission TPMP :

Notre chère Kelly est juste une ptain de frustrée. Elle parle de génération ? Je pense qu’elle doit souffrir d’amnésie, ce qui lui fait oublier son passé», a-t-elle d’abord partagé sur Instagram. Avant d’ajouter : « Je n’en peux plus des idiotes comme elles qui critiquent, jugent, diffament pour se sentir exister. […] Typiquement le syndrome des salpes à la retraite qui tentent de soulager leur conscience en salissant les autres femmes et même pire, les jeunes filles.

L’influenceuse Jazz Correia a pris la parole sur Instagram contre la chroniqueuse Kelly Vedovelli : elle l’insulte sans hésitation parce qu’elle a critiqué une adolescente de 14 ans pour ses tenues.

Est-elle vraiment vulgaire à 14 ans ?

Les réseaux sociaux sont un sujet brulant depuis longtemps, en particulier pour les jeunes générations. Les vidéos de Joy Hallyday, la fille adoptée de Laeticia et Johnny Hallyday, ont été discutées sur l’émission “Touche pas à mon poste”, le lundi 30 janvier dernier. Kelly Vedovelli l’une des chroniqueuses, a tenu des propos très critique sur les poses langoureuses de la jeune fille de 14 ans :

« le summum de la vulgarité »

« Pour moi, c’est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons… », avait-elle ajouté

Un autre chroniqueur, Raymond Aabou, a tenté de nuancer les choses en disant que les parents devraient surveiller ce que leurs enfants publient sur les réseaux sociaux, surtout quand ils sont sous les feux des projecteurs comme Joy Hallyday.

La réponse de Kelly Vedovelli à cela été explosive :

Non mais arrête, tu délires. Parce que c’est la nouvelle génération, on a le droit d’être des “te-pu” ?

Sa réponse suscite des acclamations parmi les chroniqueurs et les membres du public.

12 000 euros d’amende pour Kelly Vedovelli

Laeticia Hallyday la mère de Joy Hallyday porte plainte pour “injures publiques” suite à des propos tenus contre sa fille de 14 ans dans TPMP. Selon l’avocat des Hallyday, interrogé par l’AFP, il déclare que ces propos dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression dès lors que leur victime est une adolescente âgée de 14 ans. D’après la loi française, l’injure pourra être punie d’une amende allant jusqu’à 12 000 euros. La sanction pourra être plus lourde, jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 40 000 euros d’amende si l’injure est commise à raison du sexe.

Kelly Vedovelli n’a pas encore réagi ni à la plainte, ni aux critiques de ses détracteurs.