Julie Ricci se livre en toute sincérité : ses confessions bouleversantes

Julie Ricci, ancienne candidate de télé-réalité et maman célibataire, a récemment pris la parole sur Instagram pour se confier à ses abonnés. Elle a abordé plusieurs sujets, dont sa vie de maman solo et sa rupture avec le père de ses enfants, PJ.

Être maman solo, un défi pour Julie Ricci

Lorsqu’un internaute a demandé à Julie Ricci si sa vie de maman solo était difficile, elle a répondu :

“Ce n’est pas dur, mais la présence d’un homme à ses côtés, parfois, ça fait du bien”.

Elle a également expliqué qu’elle était souvent seule, ce qui peut être pesant malgré le fait qu’elle soit plutôt solitaire de nature. Elle a cependant précisé qu’elle ne souhaitait plus avoir d’enfants.

Concernant sa rupture avec PJ, Julie Ricci a affirmé qu’elle était passée à autre chose et qu’elle ne regrettait pas sa décision. Elle a toutefois avoué qu’elle avait besoin d’attention, de folie et d’attentions dans une relation amoureuse, et qu’elle ne supportait pas d’être mise de côté. Elle a aussi déclaré qu’elle ne croyait pas qu’on puisse rester toute sa vie avec la même personne.

Julie Ricci a avoué :

« Quand quelque chose est terminé, j’arrive vite à passer à autre chose et si nous nous sommes séparés, c’est que ça n’allait pas. Je n’aime pas faire du réchauffé et c’est le père de mes fils et ça s’arrête là. Je suis une femme indépendante, mais quand je suis en couple, il ne faut pas que l’homme m’oublie ou me prenne pour acquise. J’ai besoin de vibrer, d’attentions, de folies et ne pas passer au second plan après son travail, après les problèmes, la vie classique et habiter avec une personne quotidiennement, je crois que ce n’est pas fait pour moi. Et personnellement, je ne crois pas qu’on puisse rester toute sa vie avec la même personne. Ça marche pour certains et c’est super, mais moi, je n’y crois pas. ».

Malgré la tristesse liée à sa rupture, Julie Ricci a également évoqué d’autres sujets, notamment sa reconversion professionnelle. Elle a conscience que les placements de produits s’essoufflent et envisage de se tourner vers de nouvelles opportunités professionnelles. Elle a par ailleurs admis avoir des coups de blues et remettre certaines choses en question en ce moment.

Les fans de Julie Ricci ont été nombreux à lui témoigner leur soutien et leur affection dans les commentaires. La jeune maman a remercié ses abonnés pour leur soutien et leur courage.

Le divorce de Julie Ricci et Pierre-Jean Cabrières

Julie Ricci, ancienne candidate de Secret Story et de l’émission Mamans & Célèbres, a annoncé sa séparation avec Pierre-Jean Cabrières sur son compte Instagram. Le couple était ensemble depuis 2017 et avait deux enfants, Gianni et Giovann. Quelques jours après l’annonce de leur rupture, Julie Ricci a donné plus de précisions sur la manière dont ils allaient s’organiser pour l’éducation de leurs enfants.

La jeune maman a expliqué qu’ils avaient décidé d’avoir les enfants une semaine chacun et qu’ils s’adapteraient en fonction de leurs besoins. Elle a également annoncé avoir trouvé un nouveau logement et qu’elle devrait signer le bail en septembre. Elle a ajouté que leur maison serait mise en vente une fois qu’ils auraient tous les deux trouvé un nouveau chez-soi.

Si Julie Ricci a été discrète sur les raisons de leur séparation, elle a néanmoins fait savoir qu’ils souhaitaient que leur décision soit respectée et qu’ils ne souhaitaient pas s’exprimer sur le sujet pour le moment.

Cette annonce a été un choc pour les fans du couple qui les ont suivis pendant plusieurs années à travers leurs aventures télévisées. Les deux tourtereaux semblaient très amoureux et épanouis ensemble, ce qui rend leur rupture d’autant plus difficile à comprendre.

Malgré cette séparation, Julie Ricci continue d’avancer et de prendre soin de ses enfants.