La candidate de télé-réalité Nathalie Andreani âgé de 53 ans, a révélé son salaire avec son compagnon à l’émission “Touche pas à mon Poste” (TPMP).

l’ancienne candidate de Secret Story 8 Nathalie Andreani 53 ans est mariée depuis plusieurs mois avec Gabano Manenc l’ancien séducteur des princes de l’amour âgé de 40 ans, le couple affirme qu’ils gagnent environ 100 000 euros par mois grâce aux plateformes de charme “X”, et se sont aussi des influenceurs mais surtout des contenus pour adultes.

“Comment on passe de Secret Story aux plateformes de charme”

Nathalie Andreani est passée de la télé-réalité aux plateformes de charme, elle annonce sur l’émission TPMP qu’au début elle était mannequin de lingerie pour faire de la publicité et qu’a force d’être critiquer sur les réseaux sociaux, elle a pris la décision de créer dans un premier temps un compte Instagram fermé, c’est à dire il faut payer 10 euros pour entrer et voir des photos et des vidéos très sexy.

Affirme-t-elle sur TPMP :

“ J’ai évolué tout doucement, j’ai commencé par la lingerie, puis j’ai montré mes seins, et mon corps nue. C’est très artistique ce que je fais, c’est très joli

Actuellement Nathalie Andreani a des magasins de prêt à porter, puis elle a crée sa propre plateforme de charme il y a 2 ans, elle travaille uniquement avec son mari Gabano où ils partagent leurs vidéos et photos sur ces plateformes de charme “X”. Elle a affirmé aussi sur TPMP que son métier avec son mari Gabano était seulement pour gagner de l’argent et pas pour le désir et que cela peut tuer le désir dans le couple.

Nathalie Andreani “ se marie ” lors d’une soirée d’Halloween

Une photo du mariage de Nathalie et Gabano qui date du 31 octobre 2022

Le 31 octobre dernier, durant une soirée d’Halloween organisée par le blogueur Jeremstar où il avait invité plusieurs candidats de la télé-réalité, et il avait annoncé sur Instagram, qu’il y aurait une surprise choquante a annoncé à la fin de la fête. Gabano ancien mannequin âgé de 40 ans et ****papa d’une petite Marylou a fait sa demande de mariage à Nathalie Andreani devant tous les invités :

« Nathalie, je pense que tu es la femme de ma vie »

Bien sur, Nathalie a accepté sous les applaudissements des nombreux invités qui ne s’y attendaient évidemment pas.

La fan des jeunes hommes Nathalie Andreani a toujours eu des relations amoureuses avec des jeunes garçons, comme Vivian Grimigni le candidat de télé-réalité qui été âgé de 23 alors que Nathalie avait 43 ans en 2014. Ils ont été en couple lors de la saison 8 de Secret Story, ils ont vécu une belle histoire d’amour qui a durée plusieurs mois.

Nathalie Andreani veut devenir maman à 53 ans

Nathalie Andreani a déclaré à ses internautes qu’elle aurait envie d’être à nouveau mère, elle a ensuite reçu des milliers de critiques de la part de ses internautes : des critiques peu constructives : “ tu couches avec ton petit fils “ “ ton enfant sera un mongolien et trisomique. “

Par la suite, elle a pris la décision qu’au futur elle ne dira à personne qu’elle est enceinte et qu’elle cachera sa grossesse parce que ces critiques violentes lui ont fait beaucoup de mal.