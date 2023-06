Incroyable retour de Sergio Rico: L’éveil du coma détaillé par sa femme

Le réveil de Rico du coma est un témoignage du combat de l’athlète et de sa volonté indomptable de surmonter les obstacles. C’est une nouvelle qui apporte un espoir renouvelé et ravive l’attente impatiente de ses femmes de voir Rico retrouver son plein potentiel sur le terrain.

Après des semaines d’inquiétude, le gardien du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, a finalement émergé de son coma. Victime d’un accident de cheval dévastateur le 28 mai, Rico avait été plongé dans un coma profond suite à de multiples contusions à la tête. La nouvelle de son réveil, partagée par sa femme, Alba Silva, a apporté une bouffée d’air frais à tous ceux qui le soutenaient et attendaient anxieusement des nouvelles.

La route vers le rétablissement a été longue et semée d’embûches. Sergio Rico a été transporté en urgence par hélicoptère à l’hôpital le plus proche après l’accident. Plongé dans un coma, les médecins ont administré une sédation, afin de lui permettre de guérir. C’est seulement ce week-end que la sédation a été levée, et le gardien du PSG a ouvert les yeux. Alba Silva a partagé cette bonne nouvelle, marquant un tournant significatif dans la bataille pour la récupération de son mari.

Alba Silva, la femme de Sergio Rico, a été la première à partager l’évolution positive de l’état de son mari. En ces moments difficiles, elle a su rester forte et a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude envers le personnel médical qui s’occupe de lui. Alba, remplie d’optimisme et de prudence, a également envoyé un message de soutien à son mari dans cette lutte difficile :

“Nous avançons à petits pas, mais nous commençons à voir la lumière. J’étais sûre dès le début qu’il s’en sortirait parce qu’il est un champion. C’est un processus lent, il faut beaucoup de patience.”

L’état de Sergio Rico s’améliore, mais la route vers la guérison est encore longue. Ayant regagné conscience et reconnu ses proches, le gardien du PSG a même réussi à communiquer brièvement à l’aide de gestes de la main. C’est une étape importante, mais il reste encore beaucoup à faire. Il est encore trop tôt pour savoir si Rico pourra retrouver la totalité de ses capacités.

