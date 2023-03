La grève du mercredi 8 mars contre la réforme des retraites se fait entendre et a un impact sur toute la France. Les seniors ont commencé à manifester ce mardi 7 février et ne semblent pas être prêts à s’arrêter. Les syndicats de la RATP font également grève, ce qui signifie que la majorité des transports ne sera pas disponible, en particulier en Île-de-France.

La grève du mercredi 8 mars contre la réforme qui empêche le travail

Le président de la République Emmanuel Macron ne semble pas vouloir entendre les plaintes des gens au sujet de la réforme des retraites, alors les syndicats ont décidé de faire une grande grève, notamment les syndicats de la RATP, ce qui empêche malheureusement beaucoup de gens d’aller travailler.

Le syndicat de la RATP a soulevé ce problème, même s’il n’a pas l’intention d’interrompre la manifestation.

“Le trafic pour la journée du mercredi 8 mars devrait être en amélioration par rapport à la journée du 7 mars avec un trafic quasi normal sur le réseau Bus et normal sur le réseau Tramway. Cependant le trafic sur les réseaux RER et métro sera très perturbée.”

Quelles sont les lignes et les véhicules disponibles?

Les bus et les tramways seront disponibles pour la plupart ce mercredi 8 mars, mais ce n’est pas le cas pour le métro et le RER. Certaines lignes seront disponibles à certains horaires et d’autres non. Voici la liste des lignes et des RER ainsi que leur disponibilité.

Les lignes 1 et 14 seront les seules à être ouvertes constamment. Par contre, la ligne 14 fermera à 22h à cause des travaux.

La ligne 2 aura un train sur deux aux heures de pointe et un train sur trois aux heures creuses de 5h30 jusqu’à la fin du service.

La ligne 3 aura un train sur trois et elle ouvrira de 5h30 jusqu’à 20h.

La ligne 3 bis aura deux trains sur trois et fermera l’après-midi.

La ligne 4 aura le même trafic habituel à quelques détails près et elle fermera à 22h15 pour des travaux.

Les lignes 5 et 6 auront un train sur trois de 5h30 jusqu’à la fin de la journée pour la 5, et jusqu’à 22h pour la 6.

Les lignes 7 et 7 bis seront disponibles aux horaires habituels mais auront un train sur trois aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses.

La ligne 8 sera partiellement ouverte de 6h à 10h puis de 16h à 20h avec un train sur trois entre Reuilly Diderot et Créteil Pointe du Lac et entre Balard et Concorde.

La ligne 9 aura un train sur deux de 5h30 jusqu’à la fin du service.

La ligne 10 aura un train sur deux de 5h30 à 20h.

La ligne 11 aura trois trains sur quatre aux heures de pointe le matin et un train sur trois aux heures creuses, puis deux trains sur trois aux heures de pointe le soir et fermera à 22h.

La ligne 12 aura un train sur trois de 5h30 jusqu’à la fin du service.

La ligne 13 aura un train sur trois de 6h jusqu’à 20h.

Sinon, pour les RER, on aura un train sur cinq pour les RER C, D et E, deux trains sur trois pour le RER A avec une interconnexion maintenue avec Nanterre préfecture, et un train sur deux pour le RER B avec une interconnexion interrompue avec la Gare du Nord. Le RER B fermera à 22h45 pour travaux.

Le réseau Transilien va compter deux trains sur trois pour les lignes H, J, K, L et U, mais seulement un train sur cinq pour les lignes N, P et R.

Les réseaux bus et tramway compteront 8 véhicules sur 10.

La situation ne peut que s’améliorer à partir de là, mais il ne faut pas oublier que cette grève du mercredi 8 mars risque de durer jusqu’à la fin de la semaine.