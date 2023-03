Giuseppa Ciurleo ne veut pas faire l’amour durant sa grossesse

Giuseppa Ciurleo, enceinte de sept mois, ne s’est exprimée que récemment sur sa libido.

Le troisième trimestre de la grossesse de Giuseppa Ciurleo a commencé. L’amoureuse de Paga a réalisé qu’elle avait besoin de se reposer après avoir réfléchi à la façon de perdre les eaux. La jeune maman s’est résolue à “garder au chaud” sa fille le plus longtemps possible, elle redouble donc de vigilance. L’influenceuse a récemment mené une séance de foire aux questions (FAQ) avec ses lecteurs. L’occasion d’agir sur son niveau actuel de libido.

Les rapports sexuels de Giuseppa Ciurleo

Paga a déclaré il y a quelques semaines que la libido de Giuseppa Ciurleo était au plus bas depuis le début de sa grossesse. La jeune femme s’est contentée d’étayer ses dires en affirmant qu’elle était “proche de 0” au cours du premier trimestre. Après cela, la jolie brune aurait ressenti “un peu “ de désir. Elle concède toutefois que cela “dépend des femmes” et que certaines futures mamans ont “une libido au maximum pendant la grossesse”. Celles qui s’abonnent à elle et se trouvent dans une situation similaire peuvent se réconforter dans ses propos. Les changements hormonaux et les symptômes gênants de la grossesse peuvent freiner la libido d’une femme.

Giuseppa Ciurleo sans filtre sur sa libido avec le paga

Malgré son jeune âge, Giuseppa Ciurleo se dit comblée d’être enceinte. Face aux nombreuses remarques, la future maman a répondu :

De quoi lui redonner le sourire dans les moments difficiles ! Des internautes ont questionné la jeune femme sur sa libido pendant la grossesse… Elle répond cash !

Un shooting photo en amoureux

Ce mercredi 1er mars, Giuseppa Ciurleo et Paga se sont offert une séance photo souvenir de la grossesse de la jeune femme. Malgré des insomnies et une certaine irritabilité, la future maman semblait ravie de se prêter au jeu. Durant des heures, le couple a posé sous l’objectif d’un photographe professionnel. Vêtus de jeans bleu clair et de hauts blancs, les amoureux ont multiplié les gestes de tendresse. Le duo n’a pas encore dévoilé le résultat de ce joli moment. Mais quelques clichés ont d’ores et déjà été diffusés en story pour le plus grand bonheur de leurs fans. Après cette longue journée, la jeune femme s’est prélassée dans son bain devant un match de foot.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Giuseppa Ciurleo est ravie d’attendre un enfant. Défiant face à tant de commentaires bien intentionnés, la future maman a déclaré :

Je ne me suis jamais sentie aussi épanouie dans ma vie que depuis que je suis enceinte… Tous mes amis me le disent et le remarquent – Giuseppa Ciurleo

De quoi le rendre heureux quand les temps sont durs !