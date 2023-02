Giuseppa Ciurleo, la jeune Influenceuse marseillaise et compagne de Paga est sur le point d’entrer dans un nouveau chapitre de sa vie. Celui de devenir mère, sa petite fille doit arriver fin mai. En attendant l’heureux événement, la jeune femme s’accorde une pause bien méritée sous le soleil de Saint-Martin et se confie à ses abonnées.

Guiseppa Ciurleo confie ses angoisses

Une photo de Giuseppa Ciurleo enceinte de 7 mois à l’île Saint Martin.

Installée sur un transat face à l’océan, elle a récemment organisé une session de questions-réponses pour sa communauté Instagram, permettant ainsi à ses fans de poser toutes sortes de questions. En effet, elle a partagé ses réflexions sur sa grossesse et sa nouvelle vie de future maman. Cette séance de FAQ (foire aux questions) a également donné à Giuseppa Ciurleo l’opportunité de se confier sur ses inquiétudes et ses peurs quant à l’arrivée de son bébé.

Comme beaucoup de futures mamans, Giuseppa Ciurleo est confrontée à des incertitudes et à des craintes sur son rôle de mère. Lorsqu’un abonné lui a demandé si elle avait peur de quelque chose en particulier. L’influenceuse a admis en story qu’elle avait peur de :

“beaucoup de choses”

“ne pas bien faire”

Giuseppa Ciurleo et Paga sont prêts pour l’arrivée de leur petite fille

Alors que Giuseppa Ciurleo se prépare à accueillir sa petite fille, elle sait certainement que sa vie sera remplie de nouveaux défis et de responsabilités. Mais avec l’amour et le soutien de son partenaire Paga et de sa famille. Elle est prête à affronter tout ce que l’avenir lui réserve. Comme pour toute nouvelle aventure, elle est impatiente de voir ce que le futur lui réserve.

Cependant, Giuseppa Ciurleo sait que la parentalité est un apprentissage continu et qu’il est normal de faire des erreurs en cours de route. Elle a déclaré qu’elle ferait toujours de son mieux pour élever sa fille. Bien qu’elle puisse avoir des appréhensions, Giuseppa Ciurleo est résolue à surmonter ses craintes et à se concentrer sur l’avenir positif qui l’attend en tant que nouvelle mère.

Elle répond à la foire aux questions en story:

“donner toujours le meilleur”

“essayer de faire de son mieux”

Guiseppa Ciurleo, compte déménager à l’étranger.

Un abonné Instagram de Giuseppa Ciurleo lui a demandé si elle envisageait de s’installer à l’étranger, comme la plupart des candidats et influenceurs de télé-réalité. Elle a révélé qu’elle ne voulait pas quitter la France, mais de vouloir faire la moitié de l’année sur une Île.

“Prévu de rester en France, mais mon rêve de faire la moitié de l’année sur une île.”

Il est clair que Giuseppa Ciurleo apprécie la vie en France et ne souhaite pas quitter le Sud de la France où elle vit actuellement avec son compagnon Paga.

Elle est aussi déterminée à surmonter avec Paga ses craintes et à se concentrer sur l’avenir positif qui l’attend en tant que nouvelle mère.