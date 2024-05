Euro 2024 : TF1 recherche en urgence un consultant

Défection de dernière minute. Dans le football, il faut toujours se méfier des blessures d’avant-match. Là, c’est un « un souci d’agenda » qui prive Youri Djorkaeff des commentaires de l’Euro 2024, sur TF1. Étonnant, à trois semaines du début de la compétition. Aucune précision n’a été apportée.



L’ancien champion du monde 1998 et désormais ambassadeur FIFA était attendu avec son binôme Julien Brun pour commenter les matchs de l’Euro sur la première chaîne, entre le 14 juin et le 14 juillet. Il n’en sera rien. Pas de panique, Bixente Lizarazu assurera bien son rôle aux côtés de Grégoire Margotton pour les matchs principaux de cette grande compétition de football.

Qui sera donc le nouveau consultant de TF1 pour ces nombreux directs à partir du 14 juin ? La Une va diffuser 12 rencontres, dont 6 matchs de poule. Notamment le match d’ouverture et 2 matchs de l’Équipe de France. Ensuite, TF1 retransmettra 6 matchs de la phase finale : trois 1/8e de finale (dont celui de la France, en cas de qualification), deux 1/4 de finale et une demi-finale (les Bleus en priorité). Un sacré agenda qui ne peut se faire sans un second consultant.

Si on cherche dans le cercle proche de TF1, on se dit que Rio Mavuba et Adil Rami pourraient faire l’affaire. Mais ils sont déjà prévus dans le dispositif plateau de la chaîne. D’autres anciens champions du monde 1998 pourraient-ils venir faire une pige d’un mois à TF1 ?

Emmanuel Petit ou Lionel Charbonnier sont déjà en activité chez RMC. Zinedine Zidane semble plus proche de retrouver un banc qu’un micro. Quid d’Alain Boghossian, ex-consultant Eurosport, ou de Robert Pires (en contrat avec Canal+) ?

TF1 pourrait aussi réfléchir à donner le micro à une ancienne joueuse, comme ils l’ont déjà fait par le passé. Canal+ a récemment lancé beaucoup de nouvelles têtes parmi les consultants, on pense à Christophe Jallet ou Guillaume Hoarau. TF1 pourrait-il tenter un coup pour former le second binôme tout neuf ? Pas vraiment le genre de la maison.

Sur M6, co-diffuseur de l’événement, ce sera un duo rôdé aux joutes du haut niveau, Xavier Domergue-Christophe Dugarry.