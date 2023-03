Adil Rami fait un cadeau d'anniversaire inattendu à Léna Guillou ?

Ça fait quelques semaines que la rumeur selon laquelle Adil Rami et Léna Guillou se sont remis en couple circule. En effet, les deux anciens amoureux se suivaient sur les réseaux sociaux même après leur rupture et Léna ne voulait pas qu’une autre femme entre dans la vie du footballeur… et cette rumeur s’avère être vraie. Les deux célébrités ont confirmé s’être remis ensemble eux-mêmes.

Adil Rami et Léna Guillou: une séparation trop soudaine?

Nous sommes heureux de voir que les deux stars se sont remises ensemble. Cependant, les raisons de leur séparation durant le mois de septembre restent inconnues, même si le joueur de l’ESTAC Troyes a parlé de son ancienne séparation.

“Je ne lui souhaite aucun mal, bien au contraire… Mais j’ai besoin d’être à fond dans mes objectifs et j’ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille. Je n’épiloguerai pas sur le sujet… J’espère vraiment qu’elle trouvera son chacun. Pour ma part, je sais ce que je veux et ce dont j’ai besoin… Je sais dire stop et ne pas oublier mes objectifs. Bonne continuation à Léna en lui souhaitant ce qu’elle mérite.”

On dirait qu’Adil Rami voulait se concentrer sur sa carrière professionnelle, sachant qu’en septembre il devait se préparer pour le championnat de la Ligue 1.

De plus, le footballeur publiait à l’époque sur son compte Instagram des stories où il montrait à ses fans que Léna le narguait constamment alors qu’il était au régime pour préparer son retour au sein de l’équipe de Troyes. C’est peut-être aussi l’une des raisons qui a fait que les deux tourtereaux se sont séparés.

En tout cas, Léna et Adil s’étaient mis d’accord sur cette séparation, même s’ils continuaient à se surveiller de loin. La star de téléréalité avait elle aussi été ambiguë sur les raisons de leur séparation soudaine.

“Les amis, je ne souhaite pas m’exprimer plus que ça, mais effectivement ma relation avec Adil est terminée. Je lui souhaite d’atteindre ses objectifs et la sérénité. Quant à moi, j’avance. Même les meilleurs films ont un générique de fin.”

Ironiquement, il ne s’agissait pas d’un générique de fin pour les deux amoureux, mais juste d’une petite pause pub.

La réunion inattendue d’Adil Rami et Léna

L’ancien joueur de l’équipe de France avait annoncé vouloir se concentrer sur ses enfants ainsi que sur sa carrière professionnelle. Mais cela ne l’a pas empêché de se remettre en couple avec son ancienne compagne, Léna Guillou.

C’est dans une story Instagram que Léna Guillou a publiée le 21 mars, jour de son anniversaire, où on la voit en compagnie du footballeur de 36 ans qu’il annonce (plus ou moins) l’heureuse nouvelle.

“Joyeux anniversaire” écrit Adil Rami, suivi d’un GIF cœur, ce qui laisse présager que les deux stars se sont bel et bien remises ensemble. En espérant que le couple va durer et qu’ils trouveront à nouveau leur bonheur.