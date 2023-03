Le 13 mars à 21h10, France 3 a diffusé la version légèrement retravaillée par le réalisateur Quentin Tarantino de son western “Django Unchained”. Malheureusement pour les cinéphiles, cette version diffère de celle initialement sortie en salles, comme TF1 l’avait déjà fait en 2017. Certaines scènes violentes ont été expurgées, ce qui pourrait décevoir les fans du réalisateur.

C’est une décision qui a suscité de vives réactions de la part des fans de Tarantino qui apprécient particulièrement son style unique en matière de violence dans le cinéma. Toutefois, il est possible que cette version légèrement censurée de Django Unchained puisse attirer un nouveau public qui n’aurait pas été enclin à regarder le film dans sa version originale. Dans tous les cas, la diffusion de ce film sur une chaîne nationale est une excellente opportunité pour le grand public de découvrir ou redécouvrir le travail de Quentin Tarantino.

Le CSA charcute l’œuvre de Tarantino

En 2017, TF1 avait diffusé une version édulcorée du film “Django Unchained” de Quentin Tarantino, avec quelques plans sanguinolents retirés. Cette version permettait à la chaîne d’éviter une classification plus dure et ainsi de diffuser le film en première partie de soirée, réunissant 5,5 millions de téléspectateurs. Cependant, ces coupes ont affecté la construction minutieuse des plans du cinéaste et ont empêché le spectateur de comprendre le sens de l’action.

“Django Unchained” était interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en salle en 2012 et assorti d’un avertissement pour la même tranche d’âge lors de sa première diffusion sur une chaîne gratuite. Il est dommage que la version diffusée ce soir sur France 3 soit également expurgée de certaines scènes violentes, car cela pourrait nuire à l’expérience cinématographique.

Le style unique de Quentin Tarantino

Les films de Quentin Tarantino ont marqué le monde du cinéma avec leur style unique et leur violence stylisée, mais aussi grâce à leurs dialogues percutants. Les films de Tarantino sont par ailleurs réputés pour leurs bandes sonores cultes, qui sont soigneusement sélectionnées et utilisées pour compléter l’atmosphère des films. En outre, Tarantino est connu pour son utilisation de l’humour noir et son ton décalé, qui ajoutent une touche unique à ses films.

Tarantino est également connu pour ses techniques de montage originales, telles que l’utilisation de flashbacks, de flashforwards et de scènes imaginaires. Ces techniques de montage ajoutent une profondeur et une complexité supplémentaires à ses films.

En effet, certains de ses films les plus célèbres incluent “Pulp Fiction” (1994), “Kill Bill” (2003-2004), “Inglourious Basterds” (2009), “Django Unchained” (2012), et “Once Upon a Time… in Hollywood” (2019). Chacun de ces films a rencontré un succès incontestable et a contribué à la renommée de Tarantino dans le monde du cinéma.

Il a déclaré dans une interview que le film dont il est le plus fier est “Once Upon a Time… in Hollywood”.

“Pendant des années, les gens m’ont posé la question et à chaque fois je répondais quelque chose comme ‘Oh, ce sont tous mes enfants !’. Mais je pense vraiment que Once Upon a Time… in Hollywood est mon meilleur film”.

Mais le réalisateur est également connu pour sa passion pour le cinéma et sa capacité à faire référence à de nombreux genres et styles différents dans ses films. En effet, il n’est pas rare de voir dans ses œuvres des clins d’œil au western, au film de kung-fu, au film noir et même au cinéma d’exploitation. Cette diversité de références cinématographiques donne à ses films une richesse et une profondeur qui les rendent uniques en leur genre.

Il est indéniable que le réalisateur est un génie du cinéma, qui a su marquer son époque avec des œuvres qui ont suscité l’admiration et l’enthousiasme de millions de personnes à travers le monde. Ce qui rend ses films si captivants, c’est sa disposition à engager le public dès les premières minutes, sans avoir besoin de longues présentations de personnages.